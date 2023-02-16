Впервые с начала войны в Киев приехал израильский чиновник. На что рассчитывать Украине

Глава МИД Израиля Эли Коэн приехал 16 февраля с не анонсированным визитом в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром
Зеленским. Коэн – первый высокопоставленный израильский
чиновник, посещающий Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Почему визит состоялся именно сейчас? Какие решения (в том числе закулисные) могут
быть приняты в ракурсе российско-украинской войны?
Глава МИД Израиля Эли Коэн. Фото с открытых источников
Глава Института публичной политики и
консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков размышляет так:
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"Приезд высокопоставленного израильского
дипломата в Киев можно считать переломным моментом в ходе строительства
международной коалиции в поддержку Украины. В российско-украинской войне каждое
государство должно выбрать для себя: оно на стороне Добра и защищает
общечеловеческие ценности вместе с Украиной – или на стороне зла и хочет
испепелить мир".
Израиль, отмечает эксперт, во многом помогает
Украине. Это касается и открытой гуманитарной поддержки, и не такой резонансной
помощи в поставках товаров двойного назначения и военной техники.
"Многие виды западного вооружения и товаров
двойного назначения, которые получает Украина, разработаны с применением
израильских технологий и компонентов, – поясняет Сергей Быков. – Израиль мог бы
блокировать нашим партнерам возможность помогать Украине другими странами, но
он этого не делает. Евреи на себе ощутили, каково это – когда свихнувшийся
диктатор хочет истребить всю твою нацию. Мы сейчас переживаем то, с чем столкнулись
евреи в годы правления Гитлера. Я полагаю, что после визита главы МИД Израиля в
нашу страну, уровень поддержки Украины вырастет еще больше. И еще больше стран
решат быть на правильной стороне истории".
Политолог-международник Богдан Мирошников
считает, что не стоит рассматривать этот визит как нечто невероятное. Тем
более, аргументирует он, что приехал не премьер, а глава МИД.
"Но – да, это символично. Особенно на фоне усиления российско-иранских отношений и их кооперации. Иран явно ставит целью усиление влияния в
регионе путем укрепления военного и военно-промышленного потенциала. В ответ на
это Израиль, наконец, как говорится, "раздупляется" – ведь очевидно,
что такая кооперация ни к чему хорошему (для него – так точно) не приведет для
него", – поясняет эксперт.
Поэтому, продолжает он, возможно, прямо сейчас
начинается новая страница украино-израильских отношений, которые ухудшились в
последние годы из-за нашего нейтралитета в вопросе Палестины, отражавшегося на
голосованиях в ООН.
"Пока рано говорить о каких-либо
договоренностях, кроме того, что было объявлено публично – начало
сотрудничества разведок обеих стран. Нам интересна продукция ВПК Израиля. Но,
кажется, еще далеко до практических результатов. Возможно, этот визит несколько
ускорит процессы", – констатирует Богдан Мирошников.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты объяснили, почему союзники не дают Украине истребители.
Также "Комментарии" писал об альтернативном плане Кремля захватить власть в Украине.
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