Впервые с начала войны в Киев приехал израильский чиновник. На что рассчитывать Украине

Глава МИД Израиля Эли Коэн приехал 16 февраля с не анонсированным визитом в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Коэн – первый высокопоставленный израильский чиновник, посещающий Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Почему визит состоялся именно сейчас? Какие решения (в том числе закулисные) могут быть приняты в ракурсе российско-украинской войны?

Глава МИД Израиля Эли Коэн. Фото с открытых источников

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков размышляет так:

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"Приезд высокопоставленного израильского дипломата в Киев можно считать переломным моментом в ходе строительства международной коалиции в поддержку Украины. В российско-украинской войне каждое государство должно выбрать для себя: оно на стороне Добра и защищает общечеловеческие ценности вместе с Украиной – или на стороне зла и хочет испепелить мир".

Израиль, отмечает эксперт, во многом помогает Украине. Это касается и открытой гуманитарной поддержки, и не такой резонансной помощи в поставках товаров двойного назначения и военной техники.

"Многие виды западного вооружения и товаров двойного назначения, которые получает Украина, разработаны с применением израильских технологий и компонентов, – поясняет Сергей Быков. – Израиль мог бы блокировать нашим партнерам возможность помогать Украине другими странами, но он этого не делает. Евреи на себе ощутили, каково это – когда свихнувшийся диктатор хочет истребить всю твою нацию. Мы сейчас переживаем то, с чем столкнулись евреи в годы правления Гитлера. Я полагаю, что после визита главы МИД Израиля в нашу страну, уровень поддержки Украины вырастет еще больше. И еще больше стран решат быть на правильной стороне истории".

Политолог-международник Богдан Мирошников считает, что не стоит рассматривать этот визит как нечто невероятное. Тем более, аргументирует он, что приехал не премьер, а глава МИД.

"Но – да, это символично. Особенно на фоне усиления российско-иранских отношений и их кооперации. Иран явно ставит целью усиление влияния в регионе путем укрепления военного и военно-промышленного потенциала. В ответ на это Израиль, наконец, как говорится, "раздупляется" – ведь очевидно, что такая кооперация ни к чему хорошему (для него – так точно) не приведет для него", – поясняет эксперт.

Поэтому, продолжает он, возможно, прямо сейчас начинается новая страница украино-израильских отношений, которые ухудшились в последние годы из-за нашего нейтралитета в вопросе Палестины, отражавшегося на голосованиях в ООН.

"Пока рано говорить о каких-либо договоренностях, кроме того, что было объявлено публично – начало сотрудничества разведок обеих стран. Нам интересна продукция ВПК Израиля. Но, кажется, еще далеко до практических результатов. Возможно, этот визит несколько ускорит процессы", – констатирует Богдан Мирошников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты объяснили, почему союзники не дают Украине истребители.

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