Данилов рассказал об альтернативном плане Кремля захватить власть в Украине

После провала полномасштабного вторжения и полной оккупации Украины, Путин ищет альтернативы. Планом "Б" для Кремля может стать разделение Украины по корейскому сценарию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова изданию BBC.

Секретар Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов

По мнению Алексея Данилова, Кремль понял, что не может захватить всю территорию Украины, поэтому готовится реализовать альтернативный вариант.

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"Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну они не могут, и они сейчас будут делать план "Б", когда будут делать так называемую вторую Украину", — сообщает секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Данилов утверждает, что идею корейского сценария для Путина принес его кум – Виктор Медведчук. Политик пытался скрыться из Украины во время полномасштабного вторжения, однако его поймали правоохранительные органы, а со временем выменяли на украинских военных. Медведчук по приезде в Россию молчал несколько месяцев, а потом стал говорить о том, что якобы существует две Украины.

"Внутри самой Украины существовали две страны – антиРоссия и Украина как еще одна Россия. Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией", – говорит Медведчук.

Именно на эту идею, по словам Данилова, возлагается Владимир Путин, считающий своего кума экспертом по Украине, однако он просто предатель.

Напомним, что Корея была разделена на две части. Южная Корея имеет демократическое правительство и высокую экономику, тогда как Северная Корея управляет диктатором, который угрожает миру и в последнее время все больше испытывает ракеты.

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