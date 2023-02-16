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Данилов рассказал об альтернативном плане Кремля захватить власть в Украине

Медведчук создает для Путина альтернативный сценарий победы – разделить Украину на две части.

сегодня, 12:17
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Автор:

Slava Kot

После провала полномасштабного вторжения и полной оккупации Украины, Путин ищет альтернативы. Планом "Б" для Кремля может стать разделение Украины по корейскому сценарию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова изданию BBC.

Данилов рассказал об альтернативном плане Кремля захватить власть в Украине

Секретар Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов

По мнению Алексея Данилова, Кремль понял, что не может захватить всю территорию Украины, поэтому готовится реализовать альтернативный вариант.


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"Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну они не могут, и они сейчас будут делать план "Б", когда будут делать так называемую вторую Украину", — сообщает секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Данилов утверждает, что идею корейского сценария для Путина принес его кум – Виктор Медведчук. Политик пытался скрыться из Украины во время полномасштабного вторжения, однако его поймали правоохранительные органы, а со временем выменяли на украинских военных. Медведчук по приезде в Россию молчал несколько месяцев, а потом стал говорить о том, что якобы существует две Украины.

"Внутри самой Украины существовали две страны – антиРоссия и Украина как еще одна Россия. Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией", – говорит Медведчук.

Именно на эту идею, по словам Данилова, возлагается Владимир Путин, считающий своего кума экспертом по Украине, однако он просто предатель.

Напомним, что Корея была разделена на две части. Южная Корея имеет демократическое правительство и высокую экономику, тогда как Северная Корея управляет диктатором, который угрожает миру и в последнее время все больше испытывает ракеты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты объяснили, почему союзники не дают Украине истребители.

Также "Комментарии" писали о Бене Уоллесе, который указал сколько процентов армии РФ находится в Украине.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-64635206?fbclid=IwAR2mdFaDEexVV7w6KQ7e_S6VmRl7vcMfKhqXrJdmAPyDrLUCwWWdaaRj16o
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:04

Цей український Медведєв, вже кілька разів казав про це - тими ж словами. Забуває сэрдэшъный? Розділення за корейським сценарієм в нас не можливо по об'єктивним причинам. А саме: не здатність зробити успішною і добропорядною жодну з часток. В нас можливим є тільки ДыНыРы-ЛыНыРы(вськый) сценарій. По обидві сторони православні розкрадачі і корумповані брехуни з фінаншизмом Яресько Азарова Гетманцева Маркарової Гонтаревої та подібними білявладними фінаншистами.

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