Вместо большой сделки – большая война: что будет, если Запад не остановит Путина

В четверг, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что Россия развернула широкомасштабную войну против нашей страны. По его словам, Украина была атакована в один момент сразу с трех направлений – с севера, востока и юга, также вражеские атаки пошли с воздуха. Эксперты продолжают анализировать происходящее для портала "Комментарии".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Раз у РФ не получилось с "большой сделкой" по переделу сфер влияния, то Путин хочет "большую войну"

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук размышляет так:

"Когда и как всё это может завершиться – вряд ли кто-то может сейчас прогнозировать. Рациональных причин для агрессии я не вижу. Очевидно, что в российском руководстве возобладали совершенно иррациональные тенденции. И там решили попытаться одним ударом решить все проблемы. На самом деле так они лишь получат новые – огромные – проблемы".

По мнению политолога, единственно возможная адекватная реакция со стороны Запада в нынешних условиях – разрыв любых отношений с РФ (Украина, что естественно, дипломатические уже разорвала), а также – введение максимальных санкций. От ограничений для российского бизнеса – до введения моратория на торговлю с Россией.

"Если не принять даже после такого максимально жестких мер – где же тогда остановится Путин? Очевидно, что он оторвался от реальности. И раз не получилось с "большой сделкой" по переделу сфер влияния, то Путин хочет "большую войну". Войти (точнее – вляпаться) в историю как некий завоеватель. И его уже не волнуют последствия, – уверен Петр Олещук. – Украинцам важно не поддаваться паническим настроениям, которые сейчас будут активно распространяться. Запастись терпением. Верить в лучшее. А кто может – встать на защиту Украины".

Неадекватность российской власти обернется для РФ катастрофическими последствиями

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак признался: то, что творит сейчас Россия, идет вразрез с понимаем – и его, и многих коллег эксперта – бывших и действующих разведчиков.

"Мы видим абсолютную неадекватность российской власти. И всё обернется для РФ катастрофическими последствиями. Фондовые российские рынки уже летать в пропасть, но Кремлю плевать", – отмечает Иван Ступак.

По его словам, никто не ожидал расстрела ракетами военных объектов за 800 км от границы. В районе Луцка, Ивано-Франковска. Ударов в районе Киева. Однако это происходит.

"Если говорить о реакции Запада – она обязательно будет. И будет, уверен, консолидированной и жесткой. Понятно, что Россию ждут мощнейшие санкции. Ну, а Украине от Запада сейчас более чем нужны системы ПРО, ПЗРК и так далее. Ведь наши ПВО попали под ракетный удар агрессора. Пока идут отдельные заявления, но даже они показывают, что за безумие Путина заплатит вся Россия. Отличный пример – реакции президента Чехии, который до недавнего времени был ярым сторонником РФ. А сейчас он требует отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT", – акцентирует эксперт.

Иван Ступак призывает людей читать только официальные сводки со ссылкой на официальные органы. Офис президента, Генштаб, МВД – и так далее.

"Не доверяйте анонимным телеграмм-каналам, даже если там огромное число подписчиков. Сейчас идет масса фейков. И о том, что президент Украины сбежал, и что наши войска якобы сдались. Это информационная война – часть общей войны, которую ведет против нас Россия, – поясняет эксперт. – Мне нравятся действия нашего руководства. Разумные обращения президента, разрыв дипотношений с РФ, грядущая мобилизация. Президент действует адекватно, как и наши пограничники, МВД, ВСУ. Уже появились сообщения, что ВСУ "снесли" 7 российских самолетов. Это радует".

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