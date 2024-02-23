Ключевые выводы в преддверии второй годовщины большой войны: чего ждать дальше

В субботу, 24 февраля, будет уже два года с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Так называемая "специальная военная операция" явно затянулась, но путинский режим, начав агрессию, уже не может остановиться, потому что это будет чревато его падением. Потому устами того же экс-президента РФ Дмитрия Медведева (в данный момент – замглавы Совета безопасности) анонсирует планы по захвату Киева, Одессы и так далее. Несмотря на огромные потери во имя захвата Авдеевки, оккупационная армия готова к новому наступлению, потому что имеет большие резервы. Украина таких, увы, не имеет. А падение помощи со стороны союзников не дает нам возможности компенсировать это хотя бы военно-техническим преимуществом. ВСУ остро ощущают "снарядный голод", но продолжают демонстрировать чудеса мужества. Эксперты специально для портала "Комментарии" продолжают анализировать ход российско-украинской войны (идущей уже десять лет) накануне второй годовщины ее полномасштабной фазы.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Еще год как минимум Россия будет максимально расшатывать ситуацию
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает так:
"Главный вывод на данный момент – Россия, начав широкомасштабную войну, изначально ее проиграла. И лишь вопрос времени, когда это поражение будет в той или иной форме оформлено".
По словам эксперта, на данный момент, если смотреть на ситуацию на фронте и в дипломатическом поле, всё очень сложно для Украины. У России есть надежда свести ситуацию к варианту, который будет ее устраивать с идеологической и пропагандистско-информационной точки зрения.
"Но в глобальном смысле у страны-агрессора перспективы мрачные, несмотря на ее тактические успехи последнего времени на фронте, а также снижение поддержки Украины со стороны партнеров. Думаю, что в скором времени, в том числе на фоне годовщины вторжения, произойдет активизация наших союзников. И мы услышим не только поддерживающие заявления, но и увидим конкретные шаги, направленные на усиление ВСУ, – отмечает Игорь Рейтерович. – Будем надеяться, в ближайшее время решится и вопрос с помощью со стороны США
".
Следует быть готовыми к тому, призывает эксперт, что еще год как минимум Россия будет максимально расшатывать ситуацию, стараясь создать для себя оптимальные основания для возможных переговоров.
"Задача Сил обороны Украины – систематически уничтожать вражескую армию, максимально ослаблять, расшатывать ситуацию внутри России, нанося удары по военным объектам на ее территории. Демонстрируя тем, кто называет себя гражданами РФ, что хорошего решения в этой войне у их страны нет. И чем раньше они это поймут, тем лучше будет для них", – констатирует Игорь Рейтерович.
Западу нужно меньше бюрократии, а больше действий
Политолог Дмитрий Воронков не сомневается, что террор со стороны агрессора продолжится. Включая массированные ракетные обстрелы.
"Количество пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" на территории приграничных с Украиной районов РФ увеличивается (их там развернуто уже около 50). Появились сообщения, что Иран поставил России первые баллистические ракеты
. Просматривается всё большая сплоченность РФ, Ирана, КНДР. И, увы, никто со стороны Запада особо не наказывает этот союз зла", – отмечает эксперт.
Он уверен, что боевые действия будут активизироваться. Противник уже захватил Авдеевку, теперь может сосредоточить внимание на захвате Часов Яра, Купянска, не говоря уже о мелких населенных пунктах в Донецкой и Харьковской областях, прогнозирует Дмитрий Воронков.
Учитывая происходящее, продолжает он, Западу нужно меньше бюрократии, а больше действий – в том числе в ракурсе увеличения военной поддержки Украины.
"Радует, что Бундестаг поддержал коалиционный документ с призывом передать нам ракеты Taurus (названы "системами дальнего действия для нанесения точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора
"). Но теперь нужна еще подпись канцлера Олафа Шольца. Приятно, что Пентагон готов предоставить Украине новую партию ракет ATACMS. Но в США всё упирается Конгресс, который пока отказывается утвердить необходимый пакет финансирования оборонных потребностей Украины. В общем – очень долго, очень сложно, с большими пробуксовками. Далеко не теми темпами и объемами, что нам нужны, – констатирует Дмитрий Воронков. – Надеюсь, наша дипломатия будет активнее работать в этом направлении, а партнеры поймут, наконец, что это не просто агрессия России против Украины. Это агрессия против всего демократического мира, против глобального порядка".
Читайте также на портале "Комментарии" — почему в войне-2024 у Украины возникли серьезные проблемы: как исправить ситуацию.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.