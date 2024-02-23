Ключевые выводы в преддверии второй годовщины большой войны: чего ждать дальше

В субботу, 24 февраля, будет уже два года с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Так называемая "специальная военная операция" явно затянулась, но путинский режим, начав агрессию, уже не может остановиться, потому что это будет чревато его падением. Потому устами того же экс-президента РФ Дмитрия Медведева (в данный момент – замглавы Совета безопасности) анонсирует планы по захвату Киева, Одессы и так далее. Несмотря на огромные потери во имя захвата Авдеевки, оккупационная армия готова к новому наступлению, потому что имеет большие резервы. Украина таких, увы, не имеет. А падение помощи со стороны союзников не дает нам возможности компенсировать это хотя бы военно-техническим преимуществом. ВСУ остро ощущают "снарядный голод", но продолжают демонстрировать чудеса мужества. Эксперты специально для портала "Комментарии" продолжают анализировать ход российско-украинской войны (идущей уже десять лет) накануне второй годовщины ее полномасштабной фазы.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Еще год как минимум Россия будет максимально расшатывать ситуацию

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает так:

"Главный вывод на данный момент – Россия, начав широкомасштабную войну, изначально ее проиграла. И лишь вопрос времени, когда это поражение будет в той или иной форме оформлено".

По словам эксперта, на данный момент, если смотреть на ситуацию на фронте и в дипломатическом поле, всё очень сложно для Украины. У России есть надежда свести ситуацию к варианту, который будет ее устраивать с идеологической и пропагандистско-информационной точки зрения.

"Но в глобальном смысле у страны-агрессора перспективы мрачные, несмотря на ее тактические успехи последнего времени на фронте, а также снижение поддержки Украины со стороны партнеров. Думаю, что в скором времени, в том числе на фоне годовщины вторжения, произойдет активизация наших союзников. И мы услышим не только поддерживающие заявления, но и увидим конкретные шаги, направленные на усиление ВСУ, – отмечает Игорь Рейтерович. – Будем надеяться, в ближайшее время решится и вопрос с помощью со стороны США ".

Следует быть готовыми к тому, призывает эксперт, что еще год как минимум Россия будет максимально расшатывать ситуацию, стараясь создать для себя оптимальные основания для возможных переговоров.

"Задача Сил обороны Украины – систематически уничтожать вражескую армию, максимально ослаблять, расшатывать ситуацию внутри России, нанося удары по военным объектам на ее территории. Демонстрируя тем, кто называет себя гражданами РФ, что хорошего решения в этой войне у их страны нет. И чем раньше они это поймут, тем лучше будет для них", – констатирует Игорь Рейтерович.

Западу нужно меньше бюрократии, а больше действий

Политолог Дмитрий Воронков не сомневается, что террор со стороны агрессора продолжится. Включая массированные ракетные обстрелы.

Просматривается всё большая сплоченность РФ, Ирана, КНДР. И, увы, никто со стороны Запада особо не наказывает этот союз зла", – отмечает эксперт. "Количество пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" на территории приграничных с Украиной районов РФ увеличивается (их там развернуто уже около 50). Появились сообщения, что Иран поставил России первые баллистические ракеты

Он уверен, что боевые действия будут активизироваться. Противник уже захватил Авдеевку, теперь может сосредоточить внимание на захвате Часов Яра, Купянска, не говоря уже о мелких населенных пунктах в Донецкой и Харьковской областях, прогнозирует Дмитрий Воронков.

Учитывая происходящее, продолжает он, Западу нужно меньше бюрократии, а больше действий – в том числе в ракурсе увеличения военной поддержки Украины.

Но теперь нужна еще подпись канцлера Олафа Шольца. Приятно, что Пентагон готов предоставить Украине новую партию ракет ATACMS Но в США всё упирается Конгресс, который пока отказывается утвердить необходимый пакет финансирования оборонных потребностей Украины. В общем – очень долго, очень сложно, с большими пробуксовками. Далеко не теми темпами и объемами, что нам нужны, – констатирует Дмитрий Воронков. – Надеюсь, наша дипломатия будет активнее работать в этом направлении, а партнеры поймут, наконец, что это не просто агрессия России против Украины. Это агрессия против всего демократического мира, против глобального порядка". "Радует, что Бундестаг поддержал коалиционный документ с призывом передать нам ракеты Taurus (названы "системами дальнего действия для нанесения точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора ").

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