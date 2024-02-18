Путин заявил о готовности вести мирные переговоры об окончании войны в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что готов вести диалог по окончанию войны в Украине. Вместе с тем российский президент обвинил Украину в отсутствии желания закончить войну мирными переговорами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время интервью российскому пропагандистскому журналисту Павлу Зарубину заявил о готовности начать мирные переговоры.

"РФ готова к диалогу по украинскому урегулированию, вопрос в том, хочет ли этого Киев", — сказал Путин.

Далее российский президент обвинил Украину якобы в отсутствии желания идти на мирные переговоры по окончании войны.

"Россия даже после начала спецоперации стремилась завершить конфликт мирным путем, но Украина этого не захотела", – добавил Путин.

Отметим, что в Кремле не в первый раз утверждают о готовности идти на мирные переговоры, однако на условиях отказа Украины от Крыма и других временно оккупированных территорий.

В противовес заявлениям России Украина создала "Формулу мира", которая имеет целью получить международное признание. В ней Украина в соответствии с международными нормами и законами призывает к выходу из украинских территорий российских войск по состоянию на 1991 год. Кроме того, в документе будут заложены основные принципы безопасности Украины, а также наказание для России и российских деятелей за военную агрессию против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Песков ответил, есть ли возможности для мирных переговоров с Украиной.

Также "Комментарии" писали о Лаврове, который в США сделал новое заявление о переговорах с Украиной.