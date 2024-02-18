logo

BTC/USD

51850.25

ETH/USD

2805.64

LTC/USD

70.32

USD/UAH

38.40

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин заявил о готовности вести мирные переговоры об окончании войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин заявил о готовности вести мирные переговоры об окончании войны в Украине

Президент России Владимир Путин в пропагандистской речи обвинил Украину в отсутствии желания идти на мирные переговоры, а вместо этого заявил, что в Кремле открыты к диалогу.

сегодня, 13:07 comments1027
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент России Владимир Путин заявил, что готов вести диалог по окончанию войны в Украине. Вместе с тем российский президент обвинил Украину в отсутствии желания закончить войну мирными переговорами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин заявил о готовности вести мирные переговоры об окончании войны в Украине

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время интервью российскому пропагандистскому журналисту Павлу Зарубину заявил о готовности начать мирные переговоры.

"РФ готова к диалогу по украинскому урегулированию, вопрос в том, хочет ли этого Киев", — сказал Путин.

Далее российский президент обвинил Украину якобы в отсутствии желания идти на мирные переговоры по окончании войны.

"Россия даже после начала спецоперации стремилась завершить конфликт мирным путем, но Украина этого не захотела", – добавил Путин.

Отметим, что в Кремле не в первый раз утверждают о готовности идти на мирные переговоры, однако на условиях отказа Украины от Крыма и других временно оккупированных территорий.

В противовес заявлениям России Украина создала "Формулу мира", которая имеет целью получить международное признание. В ней Украина в соответствии с международными нормами и законами призывает к выходу из украинских территорий российских войск по состоянию на 1991 год. Кроме того, в документе будут заложены основные принципы безопасности Украины, а также наказание для России и российских деятелей за военную агрессию против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Песков ответил, есть ли возможности для мирных переговоров с Украиной.

Также "Комментарии" писали о Лаврове, который в США сделал новое заявление о переговорах с Украиной.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tass_agency/232318
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости