У Украины заканчиваются снаряды: ситуация близка к критической

В конце марта Силам обороны Украины будет катастрофически не хватать артиллерийских снарядов, прогнозируют американские чиновники.

Украине не хватает снарядов. Фото из открытых источников

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванных американских чиновников, из-за дефицита боеприпасов в конце марта для украинских войск наступит "решающий момент", если Конгресс США к тому времени не одобрит законопроект о продлении макрофинансовой помощи для Украины.

Один из собеседников издания рассказал, что "трудно точно определить, когда ситуация для украинских военнослужащих может ухудшиться", отметив при этом, что "дефицит снарядов будет расти до весны".

По словам второго собеседника телеканала, для ВСУ "переломный момент" начинается уже сейчас и будет постепенно ухудшаться в течение весны и до лета. Он добавил, что "период, в который мы сейчас входим, является критическим".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для победы в войне над Россией Украина должна сделать своими приоритетами переход к обороне, восстановление боеспособности армии и нанесение ударов по наиболее уязвимым местам российской армии. По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, для сохранения шансов на победу над РФ Украина должна руководствоваться принципом "удерживай, перестраивай, бей".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики начали перебрасывать на другие участки фронта свои подразделения из оккупированного города Авдеевка Донецкой области. В ближайшее время следует ожидать усложнения ситуации на южном фронте в Запорожской области и Харьковском направлении.

