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У РФ есть резервы. В ВСУ рассказали, когда оккупанты пойдут в новое наступление

После того, как россияне с огромными потерями захватили Авдеевку, они не пошли на оперативную паузу, а перегруппировались и готовы к новому наступлению, заявил в эфире телемарафона спикер войск "Таврия", офицер Дмитрий Лыховий

сегодня, 19:53
Автор:
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Ткачик Олеся
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По его словам, оккупанты за все время боев в Авдеевке потеряли 47 000 своих военных. Однако, говорит Лыховий, к сожалению, у России есть возможность использовать резервы. Именно поэтому, по его словам, активные боевые действия продолжаются.

У РФ есть резервы. В ВСУ рассказали, когда оккупанты пойдут в новое наступление

Дмитрий Лыховий

Более того, Лыховий подчеркивает, что происходящее на фронте сейчас является лишь прелюдией к наступлению, которое готовят кафиры. По информации разведки, захватчики могут пойти вперед 23 и 24 февраля, в дни, когда два года назад начали полномасштабное вторжение в Украину.

Однако, как подчеркнул Лыховий, Силы обороны готовы достойно встретить врага. По его словам, сейчас ужесточаются подразделения, создаются новые огневые позиции. Также офицер подчеркнул, что украинские военные занимаются укреплением эшеленированной обороны.

Лыховий подчеркнул, что Силы обороны не дадут захватчикам после их успеха в Авдеевке развить наступление.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг готовится. В ВСУ спрогнозировали, когда страна-агрессор нанесет ракетный удар . По словам спикера Сил обороны юга, сейчас фиксируется активность стратегической авиации, россияне совершают перелеты и совершают между собой действия. То есть, подчеркивает Гуменюк, такие действия могут свидетельствовать об определенной подготовке к очередному ракетному удару. Вместе с тем, как отметила Гуменюк, в этих "маневрах" не задействованы ракетные носители в Черном море.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению военного обозревателя Александра Коваленко, Россия может готовить масштабную ракетную атаку по Украине на 24 февраля. По его словам, у РФ для этого достаточно ракет. Коваленко утверждает, что у врага есть до 150 крылатых ракет типа Х-55/101/555. Кроме того, у захватчика почти нетронутым остался запас крылатых ракет морского базирования "Калибр". По его информации, у россиян осталось около 300 таких ракет.





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