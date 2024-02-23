Пентагон готов предоставить Украине новую партию ракет АТАСМС, но есть нюанс

США готовы предоставить Украине все необходимое для обороны оружие, в частности баллистические ракеты АТАСМЅ. Однако этому препятствует Конгресс, который отказывается утвердить необходимый пакет финансирования оборонных потребностей Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявила замспикера Пентагона Сабрина Сингх.

Ракеты АТАСМС. Фото из открытых источников

Спикер отметила, главным приоритетом для Украины остается противовоздушная оборона и артиллерийские боеприпасы и именно это обсуждалось во время последнего заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн".

Сингх подчеркнула, что США ничего не снимают с повестки дня, даже передачу Украине баллистических ракет АТАСМС. В то же время, она отметила, что Вашингтон сможет сделать это только после одобрения Конгрессом законопроекта о военной помощи для Украины.

"Мы будем с вами столько, сколько потребуется. К сожалению, этому препятствует Конгресс. Нам действительно необходимо, чтобы Конгресс предоставил нам финансирование для того для обеспечения Украины всем необходимым оружием. Нам не только нужны дополнительные средства, нам нужен принятый бюджет. Поэтому мы работаем с Конгрессом и надеемся, что нам удастся что-то сделать", — отметила Сингх.

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