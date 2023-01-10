Илон Маск отреагировал на поставки западных танков в Украину

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Slava Kot
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на предстоящие поставки танков западного образца в Украину. Владелец Tesla назвал такие действия ловушкой и сравнил ситуацию со Второй мировой войной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Маска.
Илон Маск отреагировал на поставки танков в Украину. Фото из открытых источников
После смены политики от французского президента, согласившегося передать Украине колесные танки, к нему присоединились еще и лидеры США и Германии, анонсировавшие предстоящую отправку БМП Bradly и Marder , соответственно.
Таким образом, начала разрушаться стена, за которой скрывались западные политики, не желавшие отправлять тяжелое вооружение в Украину. Все больше стран заявляют, что они согласны предоставить Украине танки: от США и Германии до Польши и Финляндии, однако пока никто не делает первый шаг.
Илон Маск прокомментировал сообщение Ричарда Гарриотта, критикующего танки. Американец считает, что какими бы могущественными они ни казались, их легко уничтожают дроны и другие средства с помощью спутникового таргетинга.
На слова Илона Маска отреагировал генерал в отставке Марк Гертлинг.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на поставки западных танков в Украину.
Также "Комментарии" писали о том, что Британия рассматривает возможность отправить в Украину танки Challenger2.
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