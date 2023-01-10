Илон Маск отреагировал на поставки западных танков в Украину

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на предстоящие поставки танков западного образца в Украину. Владелец Tesla назвал такие действия ловушкой и сравнил ситуацию со Второй мировой войной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Маска.



Илон Маск отреагировал на поставки танков в Украину. Фото из открытых источников

После смены политики от французского президента, согласившегося передать Украине колесные танки, к нему присоединились еще и лидеры США и Германии, анонсировавшие предстоящую отправку БМП Bradly и Marder , соответственно.

Таким образом, начала разрушаться стена, за которой скрывались западные политики, не желавшие отправлять тяжелое вооружение в Украину. Все больше стран заявляют, что они согласны предоставить Украине танки: от США и Германии до Польши и Финляндии, однако пока никто не делает первый шаг.

Илон Маск прокомментировал сообщение Ричарда Гарриотта, критикующего танки. Американец считает, что какими бы могущественными они ни казались, их легко уничтожают дроны и другие средства с помощью спутникового таргетинга.

"Танки теперь смертельная ловушка. Поскольку ни у одной стороны нет преимущества в воздухе, у вас остается пехота и артиллерия – по сути Первая мировая война", — пишет Маск, намекая, что поставка Украине танков приведет к ситуации войны в начале 20 века.





На слова Илона Маска отреагировал генерал в отставке Марк Гертлинг.

"Не сегодня, Сатано. Одно из моих новогодних постановлений — не спорить с теми, кто формирует свое мнение на основе нулевых знаний и даже меньшего опыта по этому вопросу", — критикует Илона Маска военный с более чем 35-летним опытом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на поставки западных танков в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что Британия рассматривает возможность отправить в Украину танки Challenger2.

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