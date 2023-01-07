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Финляндия выразила готовность передать современные танки Украине. Есть одно условие

В Новом году несколько стран объявили об отправке в Украину западной военной техники. Финляндия также сообщила, что готова отправить современные танки Leopard 2 воевать против России, однако назвала одно условие.

7 января 2023, 18:00
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Автор:

Slava Kot

После объявлений Франции, США и Германии о передаче Украине современным боевым машинам все больше стран склоняются предоставить и западные танки. Глава Комитета по обороне Финляндии Антти Хаккянен заявил, что его страна готова передать Украине боевые танки Leopard 2. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на финское издание MTV Uutis.

Финляндия выразила готовность передать современные танки Украине. Есть одно условие

Глава Комитета по вопросам обороны Финляндии говорит о Leopard 2 для Украины. Фото из открытых источников

После объявления Эммануэлем Макроном о передаче Украине западных колесных танков, к его действиям присоединились президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц, которые сообщили о передаче БМП M2 Bradley и Marder соответственно. Другие союзники Украины такой шаг расценили как возможность отправки и современных танков западного образца.

Первыми о такой возможности заговорили оппозиционные силы в Германии, считающие действия Шольца медленными по поставкам оружия для Украины. Польша также объявила, что вопрос отправки Leopard 2 в Украину решается, а теперь высказалась Финляндия.

"Если Европа начнет давать танки Украине, Финляндия должна быть привлечена. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что наша собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как пограничной страны с Россией", — говорит глава Комитета по обороне Финляндии Антти Хаккянен.

Таким образом, если один из союзников Украины объявит об отправке Leopard 2, Финляндия может это сделать. Хаккянен отмечает, что другие европейские страны имеют больше военных возможностей, чем Финляндия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опасном плане российских войск, рассматривающих возможность взорвать дамбу в городе Сватово.

Также "Комментарии" писали об эстонской разведке, объявившей о возможной дате второй волны мобилизации в России.




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Источник: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hakkanen-mtv-uutisille-suomen-annettava-leopard-2-panssarivaunuja-ukrainaan-jos-tahan-euroopassa-laajasti-lahdetaan/8607230
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