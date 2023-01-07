Финляндия выразила готовность передать современные танки Украине. Есть одно условие

После объявлений Франции, США и Германии о передаче Украине современным боевым машинам все больше стран склоняются предоставить и западные танки. Глава Комитета по обороне Финляндии Антти Хаккянен заявил, что его страна готова передать Украине боевые танки Leopard 2. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на финское издание MTV Uutis.

Глава Комитета по вопросам обороны Финляндии говорит о Leopard 2 для Украины. Фото из открытых источников

После объявления Эммануэлем Макроном о передаче Украине западных колесных танков, к его действиям присоединились президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц, которые сообщили о передаче БМП M2 Bradley и Marder соответственно. Другие союзники Украины такой шаг расценили как возможность отправки и современных танков западного образца.

Первыми о такой возможности заговорили оппозиционные силы в Германии, считающие действия Шольца медленными по поставкам оружия для Украины. Польша также объявила, что вопрос отправки Leopard 2 в Украину решается, а теперь высказалась Финляндия.

"Если Европа начнет давать танки Украине, Финляндия должна быть привлечена. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что наша собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как пограничной страны с Россией", — говорит глава Комитета по обороне Финляндии Антти Хаккянен.

Таким образом, если один из союзников Украины объявит об отправке Leopard 2, Финляндия может это сделать. Хаккянен отмечает, что другие европейские страны имеют больше военных возможностей, чем Финляндия.

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