Что поняли союзники: получит ли Украина все необходимое для победы

Во вторник, 23 апреля, Сенат США будет голосовать за ранее поддержанные Палатой представителей пакеты внешней помощи, включая более 60 млрд долларов для Украины. И есть надежда, что после позитивного голосования, а также подписи президента Джо Байдена, остро необходимые вооружение и боеприпасы поступят к ВСУ довольно быстро. Более того, мы, похоже, получим, наконец, дальнобойные американские ракеты ATACMS. В свою очередь, мощный пакет поддержки анонсировала Великобритания, серьезные поступления идут и еще будут от стран ЕС. Как оцениваете данные тенденции? Можно ли говорить о том, что теперь поток вооружений и боеприпасов для Украины наши партнеры поставят на поток вплоть до победы над РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Мы имеем полное право требовать от союзников больше помощи

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким мнением:

стало поворотной точкой. Сегодня предстоит голосование в Сенате (нет сомнений, что всё будет в порядке), после чего – подписание президентом Байденом этого пакета помощи. Прекрасно, что параллельно с этим Британия заявила о выделении мощной поддержке в виде 60 катеров, более 1600 ударных ракет и ракет противовоздушной обороны, почти 4 млн патронов для стрелкового оружия и так далее. Для окончательного разгрома России этого не хватит. Но тенденция обнадеживающая". "Позитивное для нас голосование в Конгрессе

По словам эксперта, показательны были недавние действия Израиля и его союзников во время массированной ракетно-дроновой атаки со стороны Ирана. Когда британские, американские, иорданские истребители сбивали вражеские ракеты и дроны, основная масса которых не долетела даже до воздушного пространства Израиля. А там уже добивали баллистику.

Ответ частично мы получили этим голосованием в Конгрессе, а также выделением Украине дополнительной помощи со стороны Великобритании. Да – можно! И да – нужно! Нужно добиваться разгрома РФ, освобождения всех оккупированных территорий. Для чего наши союзники, если не хотят прямого вовлечения в эту войну, должны давать Украине гораздо больше и быстрее более технологическое и серьезное оружие", – подчеркивает Татьяна Попова. "У многих украинцев возник резонный вопрос – а, что, так можно было

И мы, уверена она, имеем полное право это требовать, учитывая, что США и Великобритания – гаранты печально известного Будапештского меморандума, по которому мы лишились третьего ядерного потенциала в мире.

Лед тронулся. Есть надежда, что с помощью нового оружия мы сможем в борьбе за свои территории победить Россию", – констатирует эксперт. "Я рада, что союзники, наконец, это поняли. Даже республиканцы, часть которых, подыгрывая Трампу, выступала против голосования за помощь Украине и передачи нам замороженных российских активов

Быстро позитивный результат на поле боя мы не получим

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что решение, принятое нижней палатой американского парламента – это, в том числе, дипломатическая победа Украины и наших других партнеров.

и нашего МИД, включая посла в США, и наших европейских партнеров. Они поясняли США, что промедление с выделением помощи Украине плохо скажется не только на Европе, но и на лидерстве самих США, на отношении к ним со стороны партнеров, на тех союзах, что американцы уже заключили и планируют заключить. Думаю, Сенат продержит принятое Палатой представителей решение, а глава Белого дома быстро подпишет. Далее многое будет зависеть от того, какие именно пакеты военной помощи мы получим от США (и как быстро), а также – какие пакеты помощи нам предоставят другие партнеры", – отмечает эксперт. "Было приложено очень много усилий со стороны и нашего президента

Он напоминает, что промедление поставок вынудило Украину уходить в оборону и экономить боеприпасы, дало РФ около полугода не только на проведение наступательных действий, но и на подготовку новых.

А истощения наших ПВО позволило ему усилить ракетный, дроновый и бомбовый террор в тылу. И важно, чтоб Запад принял более эффективную логику выделения Украине пакетов помощи. Мы нуждаемся в том вооружении (и в тех объемах), которое поможет нам не только защищаться, но и атаковать вражеские тылы, "выносить" склады, логистику, скопление сил и средств. Параллельно готовя свои наступательные действия", – поясняет Игорь Петренко. "Агрессор имеет определенное продвижение, тактические успехи в Донецкой области

По его словам, если же пакеты будут направлены более на оборонительный сегмент, чтоб агрессор просто не мог продвигаться вперед, это будет говорить о том, что война продолжит затягиваться.

"Похоже, наконец, решен в позитивном для нас ключе вопрос с предоставлением Украине ракет ATACMS. В самом принятом законопроекте указано, что президент США должен рассмотреть данное решение. И, насколько я понимаю, после вчерашнего разговора Зеленского и Байдена, американский лидер дал понять, что ракеты нам передадут. Это, безусловно, большой шаг вперед. И если к нам пойдут ATACMS, скорее всего, сможем рассчитывать на более серьезные пакеты военной помощи, чем раньше, направленные на подготовку нашего наступления. Это уже определенный маркер, на который станут ориентироваться и европейцы. Не исключено, что мы получим позитивное решение и от Германии касательно ракет TAURUS и так далее", – полагает политолог.

После того, как европейцы выступали драйверами, подталкивая американцев к принятию масштабного пакета помощи для Украины, после соответствующего решения, они сами, думает эксперт, должны стать активнее. И увеличивать поддержку нашей страны.

Это нужно учитывать. И об этом предупреждают и зарубежные аналитики и руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов Нам придется выдержать штурм, после чего попытаться переломать ситуацию (при условии, что партнеры предоставят для этого всё необходимое)". "Но быстро позитивный результат на поле боя мы не получим, – прогнозирует он. – Время было упущено, враг использовал его для накопления сил и средств, для улучшения своих позиций на фронте, для подготовки новых наступлений

Игорь Петренко предполагает, что показательным станет следующее заседание в формате "Рамштайн". Либо мы начнем получать массированную, максимальную помощь с тем, чтоб могли показать эффективность, либо продолжение тенденций по сдерживанию врага. Надеемся на лучшее.

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