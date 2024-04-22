Буданов ответил, к чему нужно готовиться украинцам с середины мая

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Кравцев Сергей
Украину ждет "достаточно тяжелая" ситуация в ближайшее время. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью ВВС сделал руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
По его словам, речь идет о фронте, в том числе.
Кирилл Буданов отметил, что речь идет о комплексном подходе, потому что россияне будут использовать многие операции в комплексе.
Ранее в интервью Washington Post Кирилл Буданов заявил, что российские оккупационные войска планируют начать новое большое наступление в июне этого года и попытаются полностью захватить Луганскую и Донецкую области.
Кирилл Буданов предполагает, что россияне попытаются летом захватить Донбасс – важный регион на востоке страны, где РФ давно претендует, но не контролирует. Глава ГУР Минобороны Украины также отметил, что войска РФ в дальнейшем сосредоточатся на ноябрьских выборах в США и на их последствиях.
Читайте на портале "Комментарии" — Кирилл Буданов с осторожностью отнесся к прогнозам завершения войны в Украине и в этот раз не стал указывать даже предыдущее время, когда может наступить мир в Украине, но все же предположил, что это может произойти при смене правящего режима в России.
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