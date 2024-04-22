Буданов ответил, к чему нужно готовиться украинцам с середины мая

Украину ждет "достаточно тяжелая" ситуация в ближайшее время. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью ВВС сделал руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Нас ждет достаточно трудная, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже нужно понимать. Армагеддон не состоится, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", – объяснил главный разведчик страны.

По его словам, речь идет о фронте, в том числе.

Кирилл Буданов отметил, что речь идет о комплексном подходе, потому что россияне будут использовать многие операции в комплексе.

"Они проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это будет трудный период", — сказал руководитель ГУР.

Ранее в интервью Washington Post Кирилл Буданов заявил, что российские оккупационные войска планируют начать новое большое наступление в июне этого года и попытаются полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

Кирилл Буданов предполагает, что россияне попытаются летом захватить Донбасс – важный регион на востоке страны, где РФ давно претендует, но не контролирует. Глава ГУР Минобороны Украины также отметил, что войска РФ в дальнейшем сосредоточатся на ноябрьских выборах в США и на их последствиях.

Читайте на портале "Комментарии" — Кирилл Буданов с осторожностью отнесся к прогнозам завершения войны в Украине и в этот раз не стал указывать даже предыдущее время, когда может наступить мир в Украине, но все же предположил, что это может произойти при смене правящего режима в России.



