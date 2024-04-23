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Члены Палаты представителей рассказали, когда помощь США прибудет в Украину

В Украину приехали члены Палаты представителей, которые объяснили, когда Украине ожидать прибытия оружия в рамках нового пакета помощи.

сегодня, 08:33
Автор:
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Slava Kot
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Члены Палаты представителей Конгресса США республиканец Томас Кейн и демократ Билл Китинг заявили, что помощь Украине от Соединенных Штатов поступит быстро. По словам Китинга, это может занять несколько дней.

Члены Палаты представителей рассказали, когда помощь США прибудет в Украину

Члены Палаты представителей о помощи Украине. Фото из открытых источников

Томас Кейн и Билл Китинг совершили визит в Украину, где в Киеве встретились с военными 82-й воздушно-десантной дивизии. Несмотря на отсутствие точных дат попадания помощи Украине, члены Палаты представителей заверили, что оружие и другие ресурсы будут доставлены быстро.

"Оружие будет доставлено сюда быстрее, чем я думаю... Кое-что может быть через несколько дней, кое-что — через недели. Мы не знаем расписания, а даже если бы знали — мы бы вам не сказали, потому что это может повлиять на стратегию в войне ", – сказал Китинг.

В свою очередь Томас Кейн поделился информацией, что в Украине "есть люди", которым известно, что будет в пакете помощи от США. Таким образом, украинцы уже готовятся к применению нового оружия, в частности, ракет ATACMS дальности 300 километров.

"Есть люди, которые в этой стране, так и в США, знающие, что будет входить в пакеты. У нас есть гарантии, что люди смогут очень-очень быстро использовать присланные материалы", — отметил Кейн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Пентагоне отреагировали на положительное голосование в Палате представителей и указали, когда Украина получит оружие в рамках нового пакета помощи.

Также "Комментарии" писали о том, как представители России отреагировали на помощь Украине от США. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что США стали "спонсором терроризма", тогда как бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал решение "русофобским".




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Источник: https://espreso.tv/svit-deshcho-mozhe-buti-za-kilka-dniv-deshcho-za-tizhni-chlen-palati-predstavnikiv-ssha-pro-noviy-paket-dopomogi-ukraini
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