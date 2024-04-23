Члены Палаты представителей рассказали, когда помощь США прибудет в Украину

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Slava Kot
Члены Палаты представителей Конгресса США республиканец Томас Кейн и демократ Билл Китинг заявили, что помощь Украине от Соединенных Штатов поступит быстро. По словам Китинга, это может занять несколько дней.
Члены Палаты представителей о помощи Украине. Фото из открытых источников
Томас Кейн и Билл Китинг совершили визит в Украину, где в Киеве встретились с военными 82-й воздушно-десантной дивизии. Несмотря на отсутствие точных дат попадания помощи Украине, члены Палаты представителей заверили, что оружие и другие ресурсы будут доставлены быстро.
В свою очередь Томас Кейн поделился информацией, что в Украине "есть люди", которым известно, что будет в пакете помощи от США. Таким образом, украинцы уже готовятся к применению нового оружия, в частности, ракет ATACMS дальности 300 километров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Пентагоне отреагировали на положительное голосование в Палате представителей и указали, когда Украина получит оружие в рамках нового пакета помощи.
Также "Комментарии" писали о том, как представители России отреагировали на помощь Украине от США. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что США стали "спонсором терроризма", тогда как бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал решение "русофобским".
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