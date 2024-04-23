РФ готовится к наступлению: в США рассказали, что может сорвать эти планы

Российские захватнические войска планируют широкое проникновение вглубь украинских позиций к северо-западу от Авдеевки в Донецкой области. Но их усилия может ограничить передача Украине военной помощи США и стран Запада. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что россияне сосредоточили силу размером с дивизию на линии Бердичи — Новокалиново к северо-западу от Авдеевки в составе преимущественно четырех бригад Центрального военного округа Вооруженных сил РФ.

Аналитики предполагают, что эти силы преследуют три взаимодополняющие задачи: продвижение на запад от Бердичей; продвижение в сторону поселка Очеретино; продвижение от Очеретино далее на запад вдоль дороги О0544 (Керамик-Мирноград); продвижение на север в направлении поселка Новокалиново.

Отмечается, что все эти планы направлены на поддержку российской цели оперативного уровня, которая заключается в достижении административной границы Донецкой области через выход на город Покровск.

В отчете ISW указано, что российские наступательные операции в этих трех районах к северу и северо-западу от Авдеевки, привели к созданию трех небольших выступов вдоль линии фронта длиной около семи километров.

В то же время, отмечает ISW, российские войска не имеют достаточного времени для подготовки к более широкому прорыву, поскольку арсенал ВСУ в ближайшее время пополнит военная помощь стран Европы и США, если Сенат одобрит законопроект о дополнительных ассигнованиях.

Аналитики напомнили, что Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель 22 апреля заявил, что первые поставки артиллерийских боеприпасов по инициативе Чехии, прибудут в Украину до конца мая — начала июня.

"Способность выровнять соотношение артиллерийских обстрелов с силами агрессора на поле боя, будет иметь решающее значение для способности Сил обороны лишить российские войска инициативы и замедлить темпы их продвижения на Авдеевском направлении", — говорится в отчете.

В то же время, отмечается, что российские войска также интенсифицируют темпы продвижения на тактическом уровне в других районах театра боевых действий, — а именно на Лиманском направлении и на запад и юго-запад от Донецка, с целью скорейшего закрепления оккупированных территорий.

По мнению аналитиков ISW, российское военное командование осознает, что после прибытия западной помощи, "окно" наступательных возможностей закроется, и пытается закрепить наступательные успехи до получения ВСУ военной помощи от партнеров.

"Закрывающееся сейчас окно ограниченных украинских ресурсов, скорее всего, не позволит российским войскам превратить тактические успехи в оперативно значимые победы, хотя некоторые из них и возможны. Получение Украиной западной помощи позволит ВСУ выдержать будущие наступательные операции, к которым готовятся войска РФ", — говорится в отчете ISW.

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