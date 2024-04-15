Нужна только политическая воля, а не 5 статья НАТО. Зеленский резко обратился к союзникам Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что союзники Украины могли бы ее оградить от террора России.

Владимир Зеленский

Он привел пример Израиля, когда Запад предоставил защиту стране, не являющейся членом НАТО.

По его словам, на примере Израиля стало ясно, что решительные действия союзников привели к недопущению успеха террора и потере инфраструктуры и заставили агрессора остыть.

Как подчеркнул Зеленский, такие же действия можно предпринять и в Украине, которая, как и Израиль, не является членом НАТО.

"И для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно только политической воли"

, — подчеркнул президент.

Он добавил, что российские атаки становятся более интенсивными, поэтому действительно необходимо единение Запада в помощи Украине. По его словам, свободный мир сплотился, чтобы защитить Израиль и доказал, что такие действия очень эффективны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США, Британия и Франция помогали сбивать летевшие на Израиль иранские ракеты и дроны. Такие действия вызвали искреннее непонимание среди украинцев, которые никак не могут осознать, почему Запад не поможет Украине, которую РФ уничтожает с помощью ракетных и дроновых ударов.

Однако эксперты считают, что на самом деле Запад не заинтересован в Украине, так как в Израиле. Более того, якобы готов к тому, что Украина перестанет существовать еще в феврале 2022 года. При этом аналитики добавляют, что Запад не боится угроз России по поводу того, что она якобы может начать ядерную войну. Говорят, что это просто удобный повод для того, чтобы не оказывать Украине ту помощь, в которой она действительно нуждается.