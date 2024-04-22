Российские войска прорвали украинский фронт вблизи Авдеевки – аналитик

Немецкий журналист и эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что российские силы имеют продвижение на северо-западе от Авдеевки. По его словам, россияне продвинулись вглубь на 3 км.



Россияне могли прорвать фронт вблизи Очеретино. Фото из открытых источников

Юлиан Репке утверждает о скором продвижении российских сил вглубь украинских позиций.

"ВС РФ продвинулись вдоль железной дороги на 3 км вглубь украинских позиций и вошли в поселок Очеретино. ВСУ несколько месяцев успешно держали оборону на этом направлении", — утверждает эксперт по анализу открытых данных Рёпке.

По его словам, украинские и российские военные корреспонденты сообщили о том, что причины ухода с этих позиций украинских сил пока остаются непонятными. Кроме того, Репке отмечает, что российские СМИ пытаются использовать ситуацию в свою пользу и преувеличивают масштабы прорыва вблизи Авдеевки.

Кроме того, немецкий журналист указал, что в Очеретино была переброшена 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которая уже ведет бои с российскими военными на этом направлении. Юлиан Репке заключает, что российская армия хочет усилить прорыв и расширить плацдарм вокруг Очеретино.

Пока официального сообщения от Генштаба ВСУ не было относительно ситуации с возможным прорывом фронта россиянами в направлении Очеретино.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов назвал место, где россияне имели реальный военный успех во время боев на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в России заявили об использовании украинскими силами воздушных шаров, якобы запрограммированных для сброса бомб на территории РФ.