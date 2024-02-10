Что государству делать с мобилизацией: какая задача стоит перед Сырским и нардепами

Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Теперь они будут работать круглосуточно. Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что из миллиона военнослужащих на фронте находится только 200-300 тысяч. По его словам, в ОП надеются, что новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проведет аудит военнослужащих и исправит ситуацию. Тем временем сами военные уверяют, что заявления политиков и чиновников о том, сколько людей необходимо мобилизовать, по сути, вредят мобилизации. О чем говорят все эти решения и заявления, а также ситуация вокруг обновленного варианта законопроекта об усилении мобилизации, который Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Главная проблема мобилизации в том, что она в головах огромного числа украинцев приравнивается к смерти

Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассуждает так:

был необходим, что изменить ситуацию, которая сложилась". "Сложно однозначно ответить на вопрос, что мешает мобилизации, что нет. Но ясно одно – прилив новой крови на уровне Генштаба

По словам ветерана, то, что из миллиона военнослужащих на фронте находится 200-300 тысяч – абсолютная правда. Он не исключает даже, что цифры тут несколько преувеличены.

"Именно перезагруженность тыловых подразделений, причем довольно здоровыми людьми, нежелание многих военнослужащих отправляться на фронт (включая их командиров) привели к ситуации, когда одни бригады без ротации воюют год, а другие бригады без той же ротации охраняют украино-белорусский кордон", – поясняет Николай Мельник.

Те мероприятия, которые сейчас происходят (круглосуточная работа ТЦК, попытки усовершенствовать мобилизационное законодательство так далее), являются, по его мнению, половинчатыми.

"Главная проблема мобилизации в том, что она в головах огромного числа украинцев приравнивается к смерти. Хоть это совершенно не отвечает действительности. Государство должно сменить информационную парадигму, систему подготовки военнослужащих, систему ротации подразделений. Иначе моральный дух бойцов, на которых держится украинская армия, будет падать. А это недопустимо", – уверен эксперт.

Мы проходим момент трансформации от войны короткой – к войне длинной

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян считает, что всё, происходящее сейчас вокруг кадровых смен в высшем военном руководстве и процесса мобилизации свидетельствует – мы проходим момент трансформации от войны короткой – к войне длинной. И вылезают все те накопившиеся проблемы, несделанные "домашнее задание" и работа над ошибками, которые должны были делаться ранее.

"Судя по всему, перед новым главкомом Сырским президент Зеленский ставит, прежде всего, управленческие задачи. А именно – налаживание механизмов работы внутри ВСУ. Отражением чего уже стали запросы на улучшение ротации, аудита военнослужащих (кто воюет, кто нет – и почему), обеспечения логистики с передачей вооружений. Именно подтягивание этих "хвостов", устранение накопившихся проблем и должен обеспечить Сырский. Надеемся, что это удастся как можно эффективнее", – отмечает эксперт.

По его мнению, новый вариант законопроекта о мобилизации, поддержанный нардепами в первом чтении, лучше предыдущего. Хоть и он вызывает немало критики.

Эксперт предполагает, что фактически, депутатам сейчас необходимо пройти между Сциллой и Харибдой (морские чудища из древнегреческой мифологии, проход между которыми приравнивается к сложнейшей ситуации, в которой, даже если избежишь одной проблемы, обязательно столкнешься с другой – прим. ред.).

"С одной стороны – парламентариям необходимо сделать законопроект приемлемым для общества, в глазах которого процесс мобилизации дискредитирован тем, как она проходит с 2023 года. С другой – не выхолостить его, чтоб не подорвать собственно мобилизационные потребности государства. Как в случае общественного недовольства итоговым документом, так и в случае подрыва нашей обороноспособности (если законопроект окажется выхолощенным), вся ответственность ляжет именно на нардепов, – подчеркивает Олег Саакян. – Так что для них принятие максимально устраивающего всех варианта – это возможность проявить всё свое политическое мастерство, доказав обществу, что они не зря получают свои зарплаты и сидят под куполом ВР".

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