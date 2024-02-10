Что государству делать с мобилизацией: какая задача стоит перед Сырским и нардепами

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Кравцев Сергей
Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Теперь они будут работать круглосуточно. Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что из миллиона военнослужащих на фронте находится только 200-300 тысяч. По его словам, в ОП надеются, что новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проведет аудит военнослужащих и исправит ситуацию. Тем временем сами военные уверяют, что заявления политиков и чиновников о том, сколько людей необходимо мобилизовать, по сути, вредят мобилизации. О чем говорят все эти решения и заявления, а также ситуация вокруг обновленного варианта законопроекта об усилении мобилизации, который Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассуждает так:
По словам ветерана, то, что из миллиона военнослужащих на фронте находится 200-300 тысяч – абсолютная правда. Он не исключает даже, что цифры тут несколько преувеличены.
Те мероприятия, которые сейчас происходят (круглосуточная работа ТЦК, попытки усовершенствовать мобилизационное законодательство так далее), являются, по его мнению, половинчатыми.
Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян считает, что всё, происходящее сейчас вокруг кадровых смен в высшем военном руководстве и процесса мобилизации свидетельствует – мы проходим момент трансформации от войны короткой – к войне длинной. И вылезают все те накопившиеся проблемы, несделанные "домашнее задание" и работа над ошибками, которые должны были делаться ранее.
По его мнению, новый вариант законопроекта о мобилизации, поддержанный нардепами в первом чтении, лучше предыдущего. Хоть и он вызывает немало критики.
Эксперт предполагает, что фактически, депутатам сейчас необходимо пройти между Сциллой и Харибдой (морские чудища из древнегреческой мифологии, проход между которыми приравнивается к сложнейшей ситуации, в которой, даже если избежишь одной проблемы, обязательно столкнешься с другой – прим. ред.).
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сегодня, 13:30
Наш корумпований Фюрер юдеєць вже вирішує це питання. Він демократично відправляє на війну смердів. В цей час, як в українців кошерного походження, конституційне право на війну не йти - вони далеко від фронту працюють у пропаганді. Інформаційний спротив, наприклад, брехло-марафон тощо. В юдейців після перемоги і після того як смерди підуть на м'ясо, буде багато роботи відроджувати народ. Буде дозволено мати кілька дружин українок. Не кидати ж їх самотніми? Так їм буде надана кошерна турбота і запліднення для відродження суспільства.