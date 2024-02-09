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Воюет меньшинство: в ОПУ рассказали, какое количество военных держит фронт

Из миллиона мобилизованных на фронте находится только 200-300 тысяч

сегодня, 20:35
Автор:
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Марьян Ощановский
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Вооруженные силы Украины насчитывают более 1 миллиона военнослужащих, однако в реальных боевых действиях принимают участие только 200-300 тысяч человек.

Воюет меньшинство: в ОПУ рассказали, какое количество военных держит фронт

В ОПУ прокомментировали дополнительную мобилизацию. Фото из открытых источников

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, власти Украины ожидают, что новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проведет аудит военнослужащих и исправит ситуацию, когда на фронте находится менее половины мобилизованных.

"Одна из ключевых задач Сырского – провести аудит, чтобы выяснить, где, кто и как находится. И после этого сказать, какое еще дополнительное количество военных нужно", – рассказал Михаил Подоляк.

По словам советника главы ОПУ, пока не рассматривается вопрос о мобилизации 500 тысяч человек. При этом он отметил, что доукомплектование украинской армии будет происходить постепенно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что решение назначить Александра Сырского Главнокомандующим ВСУ, вероятно, вызовет негативную реакцию среди находящихся на фронте украинских военнослужащих, пишет издание The Washington Post. WP отмечает, что рядовые солдаты не очень любят Сырского, поскольку многие считают его командиром советского типа. Не менее резко о новом Главнокомандующем ВСУ высказались боевые офицеры.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают открывать милитаристские лагеря для подготовки детей к военным действиям. Гауляйтеры анонсировали создание клуба "Воин" на оккупированной территории Запорожской области. Клуб планируется открыть на базе детского оздоровительного лагеря "Искра". В клубе подростков будут обучать огневой и инженерной подготовке. Таким образом, украинских детей будут готовить к службе в армии РФ.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
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