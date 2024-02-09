Повестки будут раздавать круглосуточно. Кабмин принял ряд изменений в работе ТЦК

Кабинет министров во время военного положения и мобилизации разрешил ТЦК работать круглосуточно, сообщил Мельничук.

Изменения в работе ТЦК

В частности, внесенными изменениями предусмотрено, что во время проведения мобилизации и/или во время действия правового режима военного положения ТЦК имеют право круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Также, как сообщил Мельничук, ТЦК круглосуточно могут организовывать проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов.

Кроме того, ТЦК получили право круглосуточно вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям во время мобилизации и военное время.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада "Авансом" в первом чтении приняла законопроект о мобилизации. Вместе с тем, народные депутаты ко второму чтению хотят урегулировать ряд положений в законопроекте о мобилизации. В частности, у депутатов есть вопросы к действию электронного кабинета, демобилизации и чрезмерным полномочиям ТЦК.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что по словам главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, профильный комитет парламента будет дорабатывать новый законопроект по мобилизации. Он пообещал, что будет проанализирован подход к аспирантам. Финального решения пока нет, но парламентарии готовы искать компромисс.



