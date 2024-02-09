Офицер ВСУ рассказал, какие заявления политиков вредят мобилизации

Озвучивание политиками и чиновниками количества новобранцев, которое необходимо призвать в ряды украинской армии, вредит мобилизации, убежден майор ВСУ Максим Жорин.

В Украине усиливают мобилизацию. Фото из открытых источников

"Нужно прекратить играть цифрами в контексте мобилизации. 500 тысяч, 300 тысяч – любая цифра, которую кто-то называет, не соответствует и не будет никогда соответствовать действительности. Единственное, что это дает – информационное напряжение и ущерб процессу мобилизации", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что армии постоянно нужны люди из-за потерь, необходимости дать возможность отдохнуть военным, действий противника и другие факторы.

"Невозможно одновременно призвать 500 тысяч. В то же время, эти 500 тысяч не решат вопрос мобилизации раз и навсегда. И тем более войну не выиграют сразу. Вопрос не в количестве, а в построении адекватной системы постоянного призыва, ротации и подготовки к службе", — добавил майор ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины насчитывают более 1 миллиона военнослужащих, однако в реальных боевых действиях принимают участие только 200-300 тысяч человек. "Одна из ключевых задач Сырского — провести аудит, чтобы выяснить, где, кто и как находится. И после этого сказать, какое еще дополнительное количество военных нужно", — рассказал Михаил Подоляк.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают открывать милитаристские лагеря для подготовки детей к военным действиям. Гауляйтеры анонсировали создание клуба "Воин" на оккупированной территории Запорожской области. Клуб планируется открыть на базе детского оздоровительного лагеря "Искра". В клубе подростков будут обучать огневой и инженерной подготовке. Таким образом, украинских детей будут готовить к службе в армии РФ.

