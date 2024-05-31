Ждать ли дипломатических прорывов в июне: какие ожидания у Украины

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Кравцев Сергей
Июнь обещает стать для Украины жарким не только в военном, но и в дипломатическом плане. В данный момент президент Владимир Зеленский совершает турне по Европе, подписывая новые и новые соглашения в сфере безопасности. А впереди – важнейшие встречи на высшем уровне, в том числе в рамках саммита мира в Швейцарии. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями от июньской ситуации на дипломатических фронтах.
Саммит мира. Фото из открытых источников
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что перспективы у нас неплохие. Те заявления, которые звучат сейчас от партнеров, дают основания полагать, что мы сможем не только сдерживать врага на своей территории, но и поражать его на российской. Получив со временем преимущество в целом.
По его словам, обращает на себя внимание сообщение, появившееся на днях в Financial Times, что президенты Зеленский и Байден накануне Саммита мира, подпишут соглашение о безопасности между Украиной и США. Это якобы состоится в кулуарах встречи глава G7 в Италии.
То, что США начали демонстрировать на международной арене более четкую позицию по поддержке Украины (именно об это – ослабление запретов на удары американским оружием по российской территории), означает, по мнению эксперта, что Штаты после определенной паузы возвращаются в повестку дня мировой геополитики. И это хорошо, уверен Валерий Клочок. В целом, констатирует он, июнь станет началом большой дипломатической битвы за Украину.
Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ поделился таким комментарием:
Украина, акцентирует эксперт, формирует самую значительную инвестицию в дипломатическое завершение войны. Именно поэтому, поясняет Алексей Кущ, президент Владимир Зеленский подчеркивает важность участия в саммите мировых лидеров: президента США Джозефа Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. Кроме того, в первый летний месяц активизируется подготовка к июльскому саммиту НАТО, на котором Украина ожидает получить четкие гарантии своего членства в Альянсе, подчеркивает эксперт.
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса признался, что у него нет больших ожиданий касательно дипломатических прорывов в июне.
Он отмечает, что на второй саммит будут уже приглашать Россию, о чем поступили соответствующие сигналы.
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