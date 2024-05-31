Ждать ли дипломатических прорывов в июне: какие ожидания у Украины

Июнь обещает стать для Украины жарким не только в военном, но и в дипломатическом плане. В данный момент президент Владимир Зеленский совершает турне по Европе, подписывая новые и новые соглашения в сфере безопасности. А впереди – важнейшие встречи на высшем уровне, в том числе в рамках саммита мира в Швейцарии. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями от июньской ситуации на дипломатических фронтах.

Саммит мира. Фото из открытых источников

Штаты возвращаются в повестку дня мировой геополитики

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что перспективы у нас неплохие. Те заявления, которые звучат сейчас от партнеров, дают основания полагать, что мы сможем не только сдерживать врага на своей территории, но и поражать его на российской. Получив со временем преимущество в целом.

ожидаем формирования более широкой коалиции по поддержке Украины, с участием стран Глобального Юга", – отмечает эксперт. "В середине июня на саммите мира в Швейцарии

По его словам, обращает на себя внимание сообщение, появившееся на днях в Financial Times, что президенты Зеленский и Байден накануне Саммита мира, подпишут соглашение о безопасности между Украиной и США. Это якобы состоится в кулуарах встречи глава G7 в Италии.

В то же время, сегодняшнее сообщение Reuters, что Китай якобы окончательно отказался от участия в швейцарском саммите мира означает (если это действительно так) грядущее усиление конфронтации. Хоть, – акцентирует Валерий Клочок, – официально Пекин об этом на данный момент не заявлял". "Думаю, если такое подписание состоится, то велика вероятность и непосредственного участия Байдена в саммите мира, хоть в Вашингтоне об этом пока прямо не говорят

То, что США начали демонстрировать на международной арене более четкую позицию по поддержке Украины (именно об это – ослабление запретов на удары американским оружием по российской территории), означает, по мнению эксперта, что Штаты после определенной паузы возвращаются в повестку дня мировой геополитики. И это хорошо, уверен Валерий Клочок. В целом, констатирует он, июнь станет началом большой дипломатической битвы за Украину.

В июне ожидается целая серия знаковых событий

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ поделился таким комментарием:

"Июнь будет критически важным для Украины. Это и выборы в Европарламент, и саммит мира в Швейцарии".

Украина, акцентирует эксперт, формирует самую значительную инвестицию в дипломатическое завершение войны. Именно поэтому, поясняет Алексей Кущ, президент Владимир Зеленский подчеркивает важность участия в саммите мировых лидеров: президента США Джозефа Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. Кроме того, в первый летний месяц активизируется подготовка к июльскому саммиту НАТО, на котором Украина ожидает получить четкие гарантии своего членства в Альянсе, подчеркивает эксперт.

Нет больших ожиданий от саммита в Швейцарии

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса признался, что у него нет больших ожиданий касательно дипломатических прорывов в июне.

который пройдет 15-16-го. По тому, какие страны приедут (и кто именно), можно будет замерять среднюю температуру по палате на мировом уровне в ракурсе – кто готов нас поддерживать. Уже известно, что на встрече рассмотрят урезанный вариант формулы мира Зеленского. Только три из десяти пунктов причем, самые абстрактные – ядерная и продовольственная безопасность, гуманитарный трек (обмен пленными, возвращение депортированных в РФ украинских детей). Под этими пунктами, скорее всего, подпишется большинство стран, которые посетят саммит", – считает эксперт. "Главным дипломатическим событием, понятно, станет саммит мира в Швейцарии

Он отмечает, что на второй саммит будут уже приглашать Россию, о чем поступили соответствующие сигналы.

"Наша дипломатия попытается "зашить" в новую переговорную основу, уже с участием Москвы, те украинские пожелания, которые обговорят на первой встрече, – прогнозирует Илия Куса. – В целом от саммита в Швейцарии я ничего особенного не жду. Это будет символическое действо, призванное легитимизировать часть наших интересов, которые мы хотим включать в будущую повестку переговорного процесса (скорее всего, его перезапустят до конца этого года – к началу следующего)".

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