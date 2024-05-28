Россия собирает у границ Украины войска: Умеров насторожил заявлением

Силы обороны Украины стабилизировали фронт на северо-востоке Харьковской области, где террористическая Россия начала атаки в начале месяца. Однако захватчики готовятся к новому наступлению и планируют перебросить еще 200-300 тысяч военных в Украину, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Рустем Умеров

Как подчеркнул министр, цель оккупантов понятна, они стремятся открыть новый фронт на севере, чтобы использовать всю свою живую силу и огневую мощь против нашей страны. Умеров добавил, что россияне стремятся уничтожить украинцев как нацию.

Кроме того, министр отметил необходимость увеличения поставок оружия и огневой мощи, чтобы сломать планы российских оккупантов и не позволить им продвигаться вглубь страны. Как подчеркнул Умеров, на самом деле время имеет решающее значение, и для того чтобы отбить атаки, Силам обороны нужно получать поставки вовремя.

При этом Умеров сообщил, что около 1,2 миллиона человек обновили свои военные данные онлайн, как этого требует законодательство для содействия призыву, но не уточнило, сколько человек правительство планирует мобилизовать. Военные аналитики оценивают численность украинских военнослужащих, включая силовиков и правоохранителей, более миллиона человек.

По словам министра обороны, террористическая Россия собрала в Украине и близ ее границ 500 000 военнослужащих и планирует добавить к ним еще 200-300 тысяч. Он также отметил, что враг ежедневно атакует Украину с использованием 300 самолетов и вертолетов.

Основной военной задачей Украины на ближайшие месяцы, по словам Умерова, будет удержание своих оборонительных рубежей и подавление врага, одновременно усиливая военные возможности в воздухе, море и на суше. Он выразил надежду, что истребители F-16 будут доставлены "очень и очень скоро".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Германия и США категорически запрещают бить их ракетами по территории РФ.



