Администрацией Джо Байдена действительно ослабила свою политику, согласно которой существовал запрет на то, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ударов по территории России, заявил спикер президента Сергей Никифоров и добавил, что все же определенные ограничения наложены.

Сергей Никифоров

"Это значительно усилит нашу способность противостоять попыткам России массово проникнуть через границу",

– подчеркнул Никифоров.

По его словам, есть разрешение на то, чтобы наносить удары американским оружием исключительно в приграничных с Харьковской областью районах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Западе активно обсуждают возможность предоставления Украине разрешения на использование оружия стран НАТО для того, чтобы уничтожать военные цели на территории РФ. В частности, появилась информация о том, что президент США Джо Байден тайно разрешил Киеву использовать американское оружие для таких ударов. Тем не менее, якобы есть ограничения. Разрешение действует только на территорию Харьковской области, с которой можно бить по России. После этого появились даже мемы о том, что вся Украина – это Харьков.

После этого в России начался очередной виток ядерной истерии , которую традиционно развернул Дмитрий Медведев. Он призвал членов НАТО перестать легкомысленно относиться к угрозам России по поводу применения ядерного оружия. В частности он заявил, что террористическая Россия может ударить тактическим ядерным оружием по территории Украины или даже по территории некоторых стран НАТО.

Кроме того, он призвал понять, что рост эскалации конфликта может оказаться опасным. Кстати, нечто подобное заявили также в Ватикане.



