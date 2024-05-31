logo

BTC/USD

68755.87

ETH/USD

3826.40

LTC/USD

84.41

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

44.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Украины есть разрешение от Байдена на удары по РФ: что говорят у Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

У Украины есть разрешение от Байдена на удары по РФ: что говорят у Зеленского

Украина получила разрешение от президента Джо Байдена на удары американским оружием по территории РФ, но с ограничениями, заявил в комментарии Guardian спикер президента Сергей Никифоров

сегодня, 12:54
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Администрацией Джо Байдена действительно ослабила свою политику, согласно которой существовал запрет на то, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ударов по территории России, заявил спикер президента Сергей Никифоров и добавил, что все же определенные ограничения наложены.

У Украины есть разрешение от Байдена на удары по РФ: что говорят у Зеленского

Сергей Никифоров

"Это значительно усилит нашу способность противостоять попыткам России массово проникнуть через границу",
– подчеркнул Никифоров.

По его словам, есть разрешение на то, чтобы наносить удары американским оружием исключительно в приграничных с Харьковской областью районах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Западе активно обсуждают возможность предоставления Украине разрешения на использование оружия стран НАТО для того, чтобы уничтожать военные цели на территории РФ. В частности, появилась информация о том, что президент США Джо Байден тайно разрешил Киеву использовать американское оружие для таких ударов. Тем не менее, якобы есть ограничения. Разрешение действует только на территорию Харьковской области, с которой можно бить по России. После этого появились даже мемы о том, что вся Украина – это Харьков.

После этого в России начался очередной виток ядерной истерии , которую традиционно развернул Дмитрий Медведев. Он призвал членов НАТО перестать легкомысленно относиться к угрозам России по поводу применения ядерного оружия. В частности он заявил, что террористическая Россия может ударить тактическим ядерным оружием по территории Украины или даже по территории некоторых стран НАТО.

Кроме того, он призвал понять, что рост эскалации конфликта может оказаться опасным. Кстати, нечто подобное заявили также в Ватикане.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/31/volodymyr-zelenskiy-russian-troops-have-been-laughing-at-and-hunting-ukrainians
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости