Зеленый свет для F-16 и теракт в Чернигове: итоги уходящей недели

Силы обороны Украины, несмотря на нехватку необходимых вооружений, превосходство противника в воздухе и негативные прогнозы со стороны отдельных медиа и представителей Запада, продолжали на этой неделе активную оборону и медленное, но верное продвижение вперед на ряде направлений. Россия также активно атакует, в том числе в информационном пространстве. Продолжает она и ракетный террор Украины. Свои битвы ведет и украинская внешняя политика. О наиболее значимых, по их мнению, событиях уходящей недели (с 14 по 20 августа) изданию "Комментарии" рассказали эксперты.

Визит Зеленского в Нидерланды. Фото: из открытых источников

Дания и Нидерланды получили, наконец, со стороны США разрешение на подготовку украинских летчиков и передачу нам истребителей

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает необходимых акцентировать на нескольких значимых событиях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Сама подготовка летчиков и технического персонала уже идет Это серьезный прорыв, который позволит в близкой перспективе, в течение ближайших месяцев, серьезно усилить ВСУ", – поясняет эксперт. "На этой неделе стало известно, что Дания и Нидерланды получили, наконец, со стороны США разрешение на подготовку украинских летчиков на американских истребителях F-16, а также на передачу нам этих самолетов после завершения обучения летного состава

А в субботу, продолжает он, состоялся визит президента Украины в Швецию, очень важный, особенно в контексте обсуждении всё того же усиления ВСУ.

"В частности, обсуждались вопросы не просто получения нами шведской бронетехники, но и совместного ее производства на нашей территории. Также поднимался вопрос получения Украиной шведских истребителей. Gripen. По словам Зеленского, тестовые полеты украинских летчиков уже происходят. И это дает надежду на то, что в обозримом будущем мы получим современные западные истребители еще из одного источника", – подчеркивает Петр Олещук.

Кроме того, Швеция присоединилась к декларации безопасности для Украины, которая в июле была обнародована "Большой семеркой". Продолжается и работа над заключением уже четких двухсторонних соглашений, к примеру, между Украиной и США, Украиной и Великобританией, отмечает политолог. Ну, а в воскресенье, заключает он, состоялся не менее важный визит украинского лидера в Нидерланды, где также была актуальна тема усиления ВСУ боевой авиацией.

Трагедия в Чернигове задала много неудобных вопросов, на которые нужно дать ответ

По мнению политолога, медиа-эксперта Дениса Гороховского, одним из ключевых событий недели является российский теракт (прилет ракеты в драмтеатр) в Чернигове.

"Он спровоцировал общественный дискурс – с одной стороны по вопросам собственной безопасности, с другой – по поводу хайпа и политических игр (волонтеры, намеревающиеся идти в политику) в условиях войны. Тезис о том, что во всем виновата россия – однозначен. Да, именно рф напала на Украину, именно российские военные дали команду "Пуск", именно российская ракета убила 7 человек в Чернигове (включая шестилетнюю девочку), травмировав около 150. И ответственность со страны-агрессора, страны-террориста никто не снимает. Но – разумно ли проводить подобные мероприятия в прифронтовых областях и подчеркивать в многочисленных интервью, что это делается специально, и с заголовком "нам не страшно"? Достаточен ли был уровень конфиденциальности и безопасности мероприятия, если российские пропагандистские СМИ сразу после прилета публикуют скрин личного приглашения туда, которое якобы получил узкий круг людей? Вопросов можно задать еще множество. И все они будут важны", – подчеркивает эксперт.

Вероятно, продолжает он, должны быть равные уровни ответственности. И то, что россия террорист, не значит, что в Украине нужно закрывать глаза на определенные вещи, списывая все на войну, считает Денис Гороховский.

"Но есть и другой аспект, – отмечает он. – Одно из первых видео моментов прилета – девушка в белом платье позирует перед камерой. В этот момент уже была объявлена тревога. Дерзость это или безответственность? Или мы просто привыкли жить в условиях войны – и страх притупился? Трагедия в Чернигове задала много неудобных вопросов, на которые нужно дать ответ".

Читайте также на портале "Комментарии" - в чем важность визита Зеленского в Швецию – какую помощь может получить Украина.