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Прилет российской ракеты по центру Чернигова: подробности

После удара россиян по центру Чернигова - есть погибшие и раненые

сегодня, 12:28
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Кравцев Сергей
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Российские захватнические войска обстреляли Чернигов. Оккупанты ударили по центру города. Как передаёт портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Прилет российской ракеты по центру Чернигова: подробности

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно, баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали позже", — говорится в сообщении.


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Позже "Суспільне" со ссылкой на очевидцев сообщило, что в результате обстрела оккупантами центра Чернигова есть раненые и погибшие.

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако также подтвердил информацию, что в результате удара есть пострадавшие. Позже он добавил, что также к сожалению, подтвердилась информация о погибших.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска во время ночной атаки 19 августа пытались отвлекать и запутать украинские силы противовоздушной обороны. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

Также издание "Комментарии" сообщало – война дронов в августе явно вышла на новый уровень. Со стороны россиян мы видим привычные налеты с использованием разного вида БПЛА, но с традиционным упором на "Шахеды". Со стороны Украины же были атаки морскими дронами по российском десантному кораблю "Оленегорский горняк" и подсанкционному нефтяному танкеру страны-агрессора SIG. Практически каждый день появляются новые данные об атаках с помощью беспилотников временно оккупированного Крыма. Всё чаще БПЛА залетают в Москву и Подмосковье. О чем говорит наращивание именно этой компоненты войны? Как ситуация с атаками дронов может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/chernigivskaODA/9012
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