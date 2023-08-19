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Ночная атака дронов: как россияне попытались отвлечь внимание ВСУ

Враг напряг ситуацию накануне на юге, выведя ракетоноситель снаряженный 8 "Калибрами" на дежурство в море. Очевидно, это был отвлекающий маневр

сегодня, 11:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватнические войска во время ночной атаки 19 августа пытались отвлекать и запутать украинские силы противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

Ночная атака дронов: как россияне попытались отвлечь внимание ВСУ

Атака дронов. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, перед очередной циничной атакой оккупанты вывели в Черное море носитель крылатых ракет типа "Калибр". Вот только атака на Украину пошла с северо-восточного направления.


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"Враг напряг ситуацию накануне на юге, выведя ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами" на дежурство в море. Очевидно, это был отвлекающий маневр. Потому что атака произошла позже на северном направлении – враг запустил "Шахеды" с Курского направления", — сообщили в ВСУ.

Отметим, также Наталия Гуменюк рассказала, почему оккупанты начинают тщательно экономить снаряды.

Читайте также на портале "Комментарии" — война дронов в августе явно вышла на новый уровень. Со стороны россиян мы видим привычные налеты с использованием разного вида БПЛА, но с традиционным упором на "Шахеды". Со стороны Украины же были атаки морскими дронами по российском десантному кораблю "Оленегорский горняк" и подсанкционному нефтяному танкеру страны-агрессора SIG. Практически каждый день появляются новые данные об атаках с помощью беспилотников временно оккупированного Крыма. Всё чаще БПЛА залетают в Москву и Подмосковье. О чем говорит наращивание именно этой компоненты войны? Как ситуация с атаками дронов может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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