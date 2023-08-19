В ВСУ рассказали, почему оккупанты начинают тщательно экономить снаряды

Российские захватчики понимают, что у них уже начались серьезные проблемы с логистикой. Теперь у них не остается другого выбора, кроме как начинать тщательно экономить снаряды. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Россия начинает экономить снаряды. Фото: Минобороны Российской Федерации

"Действительно, отражается на их (россиян – ред.) действиях нехватка логистическая. Когда они действительно чувствуют неподвезенные снаряды, и начинают тщательно экономить. Мы это видим", — заявила Наталья Гуменюк.

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По ее словам, то, что оккупантам не хватает снарядов чувствуется по количеству обстрелов. Были дни, когда россияне всего 40 раз обстреливали территории. Теперь же они снова пытаются подтянуть этот показатель хотя бы до 80 обстрелов в сутки.

Наталья Гуменюк также отметила, что стоит обратить внимание не только на количество обстрелов, но и на количество снарядов, которыми выстреливает враг. Если раньше из 70-80 обстрелов Россия выпускала до 500 снарядов, то теперь при таком же количестве обстрелов оккупанты выпускают до 300 снарядов.

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