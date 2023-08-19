Украина наступает на юге, Россия – на Харьковщине: в британской разведке рассказали, кто имеет успех

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Кравцев Сергей
Британская разведка проанализировала ситуацию на фронте за последнюю неделю, отметив, что продвижение украинских войск на южном направлении действительно проходит весьма успешно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обзоре британской разведки.
ВСУ. Фото из открытых источников
В Минобороны Британии отмечают, что практически всю неделю линия фронта не изменялась и только под конец недели украинским войскам удалось взять под контроль село Урожайное на юге. При этом ВСУ не остановились и продолжили продвижение, несмотря на ожесточенное сопротивление оккупационной армии.
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В свою очередь россияне продолжили серию атак в районе Купянска Харьковской области. Но ни одна из них не увенчалась успехом. Прорвать оборону ВСУ россиянам не удается.
Отметим, несмотря на то, что контрнаступление ВСУ продолжается в американской разведке считают, что украинские военные в ходе нынешнего контрнаступления не смогут достичь ключевого юго-восточного города Мелитополя. Если оценка окажется верной, это будет означать, что Киев не выполнит основную задачу по перерезанию сухопутного коридора России в Крым в этом году.
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