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Украина наступает на юге, Россия – на Харьковщине: в британской разведке рассказали, кто имеет успех

Британские аналитики считают, что наступление Украины на юге успешное, России на Харьковщине – нет

сегодня, 12:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Британская разведка проанализировала ситуацию на фронте за последнюю неделю, отметив, что продвижение украинских войск на южном направлении действительно проходит весьма успешно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обзоре британской разведки.

Украина наступает на юге, Россия – на Харьковщине: в британской разведке рассказали, кто имеет успех

ВСУ. Фото из открытых источников

В Минобороны Британии отмечают, что практически всю неделю линия фронта не изменялась и только под конец недели украинским войскам удалось взять под контроль село Урожайное на юге. При этом ВСУ не остановились и продолжили продвижение, несмотря на ожесточенное сопротивление оккупационной армии.


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В свою очередь россияне продолжили серию атак в районе Купянска Харьковской области. Но ни одна из них не увенчалась успехом. Прорвать оборону ВСУ россиянам не удается.                                                                                                        

"По всему фронту обе стороны сталкиваются с похожими проблемами: пытаются разгромить хорошо укрепленные силы, имея при этом ограниченные силы, которые не могут начать новые атаки", – говорится в обзоре.

Отметим, несмотря на то, что контрнаступление ВСУ продолжается в американской разведке считают, что украинские военные в ходе нынешнего контрнаступления не смогут достичь ключевого юго-восточного города Мелитополя. Если оценка окажется верной, это будет означать, что Киев не выполнит основную задачу по перерезанию сухопутного коридора России в Крым в этом году. 

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ готовятся вступить в бои за один из ключевых городов на юге, взятие которого открывает путь на Мелитополь.




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