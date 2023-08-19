Украина наступает на юге, Россия – на Харьковщине: в британской разведке рассказали, кто имеет успех

Британская разведка проанализировала ситуацию на фронте за последнюю неделю, отметив, что продвижение украинских войск на южном направлении действительно проходит весьма успешно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обзоре британской разведки.

ВСУ. Фото из открытых источников

В Минобороны Британии отмечают, что практически всю неделю линия фронта не изменялась и только под конец недели украинским войскам удалось взять под контроль село Урожайное на юге. При этом ВСУ не остановились и продолжили продвижение, несмотря на ожесточенное сопротивление оккупационной армии.

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В свою очередь россияне продолжили серию атак в районе Купянска Харьковской области. Но ни одна из них не увенчалась успехом. Прорвать оборону ВСУ россиянам не удается.

"По всему фронту обе стороны сталкиваются с похожими проблемами: пытаются разгромить хорошо укрепленные силы, имея при этом ограниченные силы, которые не могут начать новые атаки", – говорится в обзоре.

Отметим, несмотря на то, что контрнаступление ВСУ продолжается в американской разведке считают, что украинские военные в ходе нынешнего контрнаступления не смогут достичь ключевого юго-восточного города Мелитополя. Если оценка окажется верной, это будет означать, что Киев не выполнит основную задачу по перерезанию сухопутного коридора России в Крым в этом году.

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