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ВСУ готовятся вступить в бои за один из ключевых городов на юге

Освобождение Токмака и продвижение в Мелитополь будет нелегкой задачей для украинских сил

сегодня, 11:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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В ходе контрнаступательных операций ВСУ вероятно сумели преодолеть российские минные поля севернее Токмака в Запорожской области. Украинская армия находится возле первой линии обороны россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CBS News".

ВСУ готовятся вступить в бои за один из ключевых городов на юге

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что продвижение на южном направлении – главная задача для ВСУ, ведь, если удастся прорвать оборону противника и вернуть под контроль Украины город Мелитополь, то тем самым открывается прямая дорога в Крым и перерезается сухопутный коридор между Россией и аннексированным полуостровом. Сегодня Мелитополь является важным транспортным узлом для россиян.


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Отмечается, прежде, чем направиться в Мелитополь украинским защитникам предстоит деоккупировать Токмак.

"Официальный представитель США сообщил CBS News в четверг, что украинские войска прошли через российское минное поле севернее Токмака и сейчас вступают в бой с первой линией российской обороны, удерживающей город", — отмечает СМИ.

Сами журналисты отмечают, что Токмак и Мелитополь россияне серьезно укрепили. Поэтому украинским войскам будет очень сложно выполнить задание по освобождению этих городов.

Отметим, в то же время американская разведка считает, что что украинские воины в ходе нынешнего контрнаступления вряд ли смогут достичь ключевого юго-восточного города Мелитополя. Если оценка окажется верной, это будет означать, что Киев не выполнит основную задачу по перерезанию сухопутного коридора России в Крым в этом году. 

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Источник: https://www.cbsnews.com/news/ukraine-russia-war-counteroffensive-progress-melitipol-tokmak-crimea-us-f16/?intcid=CNM-00-10abd1h
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