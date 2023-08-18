Достигнет ли Украина ключевой цели наступления: СМИ узнали, что думают в американской разведке

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Кравцев Сергей
Разведывательное сообщество США предполагает, что украинские военные в ходе нынешнего контрнаступления не смогут достичь ключевого юго-восточного города Мелитополя. Если оценка окажется верной, это будет означать, что Киев не выполнит основную задачу по перерезанию сухопутного коридора России в Крым в этом году. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post", со ссылкой на источники, знакомые с засекреченным прогнозом.
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, прогноз основан на жестоком умении России защищать оккупированную территорию с помощью фаланги минных полей и траншей, которые, вероятно, побудят Украину и ее союзников указать на них как на причину, почему контрнаступление не достигло поставленных целей.
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По словам официальных лиц США, украинские силы, которые продвигаются к Мелитополю из города Роботино, находящегося на расстоянии более 80 км, останутся в нескольких километрах от города.
Отмечается, что Мелитополь имеет решающее значение для контрнаступления Украины, поскольку он считается воротами в Крым. Город находится на пересечении двух важных автомобильных дорог и железнодорожной ветки, которые позволяют России перебрасывать военный персонал и технику с полуострова на другие оккупированные территории на юге Украины.
Совместные военные учения, проводимые американскими, британскими и украинскими военными, предполагали такие потери, но рассчитывали, что Киев примет потери как цену прорыва главной линии обороны России, заявили американские и западные официальные лица.
Но Украина решила уменьшить потери на поле боя и переключиться на тактику, опираясь на более мелкие подразделения для продвижения вперед на разных участках фронта. Это привело к тому, что за лето Украина получила постепенный прирост в разных карманах, пишет WP.
Путь к Мелитополю чрезвычайно сложен, и даже вернуть себе более близкие города, такие как Токмак, будет сложно, сказал военный аналитик из Института исследований внешней политики Роб Ли.
Как отмечает WP, мрачная перспектива, доведенная до сведения некоторых республиканцев и демократов на Капитолийском холме, уже спровоцировала игру обвинений на закрытых встречах. Некоторые республиканцы сейчас отказываются от просьбы президента Байдена о дополнительных 20,6 миллиарда долларов помощи Украине, учитывая скромные результаты наступления. Другие республиканцы и, в меньшей степени, агрессивно настроенные демократы обвиняют администрацию Байдена в том, что она не отправила более мощное оружие Украине раньше.
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