В Украине уже приземлялся истребитель F-16 – командующий Воздушными силами

Боевой самолет. Фото из открытых источников

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что Украина имеет опыт использования западного боевого самолета F-16. Эти истребители уже совершали посадку на украинские аэродромы.

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Во время эфира национального телемарафона Николай Олещук заявил, что американские истребители F-16 находились в Украине. По словам командующего Воздушными силами, украинские пилоты провели совместные учения с пилотами западных истребителей и получили значительный опыт в использовании F-16.

"Самолет F-16 был в Украине. Он садился на наших аэродромах, мы проводили совместное обучение с пилотами F-16, и у нас есть опыт эксплуатации, соответственно, самолета F-16. Я думаю, это существенно", — сказал Олещук.

Командующий ВС рассказал, что Украина создает соответствующую инфраструктуру для американских боевых самолетов, в частности, это касается взлетно-посадочных полос, аэродромов и защитных элементов. Олещук считает, как только западные партнеры предоставят самолеты, Украина сразу сможет их принять и использовать для своих целей.

Напомним, что глава Минобороны Алексей Резников рассказал, что украинские летчики начали обучение на F-16. Курс подготовки продлится 6 месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден дал "зеленый свет" на важное для Украины решение.

Также "Комментарии" писали, что в НАТО сообщили, до каких пор Украина не получит западные истребители. Руководитель военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что боевые самолеты F-16 в Украине это не краткосрочная перспектива, поэтому истребители попадут в Украину только после летнего контрнаступления ВСУ.