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Наступление будет долгим: генерал Милли сделал новое заявление о контрнаступлении Украины

Генерал Милли заявил, наступление ВСУ будет долгим, а россияне уже понесли огромные потери

сегодня, 08:38
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинской армии предстоит долгий путь наступления. Он будет долгим и медленным, однако российские захватчики уже понесли огромные потери. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, пишет "The Washington Post".

Наступление будет долгим: генерал Милли сделал новое заявление о контрнаступлении Украины

Марк Милли. Фото: из открытых источников

Говоря о том, как себя ведет российская армия Марк Милли заявил, что россияне сейчас стали в глухую оборону. Они понесли большие потери и находятся в подавленном состоянии. 


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"Моральное состояние у них не очень высокое. Их лидерство (Ред. – на поле боя) сомнительное и неоднозначное, зависит от типа подразделения. На стратегическом уровне среди руководства явно много споров. Логистика не в лучшем состоянии. Следовательно, россияне, правда, в обороне", — считает генерал.

Милли попросил всех не забывать его слова, которые он произнес пару месяцев назад, когда сказал, что наивно надеяться на быстрое контрнаступление ВСУ или на прорыв. ВСУ будут продвигаться вперед, но будут это делать долго, кроваво и медленно. Именно это сейчас и происходит. Украина борется и ведет очень тяжелый бой.

Читайте также на портале "Комментарии" — разведывательное сообщество США предполагает, что украинские военные в ходе нынешнего контрнаступления не смогут достичь ключевого юго-восточного города Мелитополя. Если оценка окажется верной, это будет означать, что Киев не выполнит основную задачу по тому, чтобы разорвать сухопутный коридор России в Крым в этом году. Об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post", со ссылкой на источники, знакомые с засекреченным прогнозом.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорит обстановка на фронте и среди союзников Украины – что может измениться.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/2023/08/18/gen-milley-ukraine-tuberville-wokeness/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 08:04

1 до 10 це прийнятний бій. Це не Україна веде, а бізнесмени у погонах і корумпована влада. Чекають слушного моменту ховаючись від ризику. Влада ухилянтів. Україна повільно стікає кров'ю.


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