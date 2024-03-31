Самые яркие события недели: о чем они говорят

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Кравцев Сергей
Последняя неделя марта стала крайне сложной для Украины. Россияне не прекращают удары с воздуха, активно атакуя нашу энергосистему. На этом фоне неприятно удивили призывы со стороны США (которые уже полгода не могут принять законопроект о выделении помощи Украине) не бить по российским НПЗ. К сожалению, ни к чему не привели переговоры Украины и Польши по разблокированию границы. Традиционно эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими мнениями касательно наиболее ярких событий уходящей недели.
Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк выделил три значимых момента.
Второй резонансной темой стал, по его словам, кадровый вопрос.
Третьим ярким событием, по его словам, могло бы стать заседание Верховной Рады, если бы оно состоялось. Но этого, увы, снова не случилось. После выступления в ВР руководителя Нижней палаты парламента Франции депутаты не смогли проголосовать ни одного решения.
Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович обратил внимания на тезисы из вышедших на уходящее неделе интервью верховного главнокомандующего, президента Владимира Зеленского, главкома Александра Сырского.
"И президент, и главком сделали акцент на том, что есть огромный дефицит оружия, боеприпасов, амуниции, снаряжения. Так, Зеленский снова говорил о том, что нам не хватает дальнобойных орудий и ракет. Снова и снова просил у Конгресса США скорее принять законопроект о помощи нашей стране. По словам того же Сырского, соотношение боеприпасов 1:6 в пользу противника. Это всё верные посылы, правильные призывы к партнерам. Но! Анализируя украинский бюджет 2023 года, выясняем, что на мирные цели было потрачено больше, чем на военные (75 млрд долларов – на 18% больше, чем на войну, на оборону)", – подчеркивает эксперт.
К сожалению, продолжает он, бюджет-2024 демонстрирует подобные тенденции. На войну выделено 1,1 трлн грн, а на мирные цели – 1,9 трлн.
Армия чиновников получает огромные зарплаты, мы имеем массу коррупционных деяний, суматошную кадровую политику, отсутствие внятных стратегий. Как следствие – такие огромные дыры в военной необходимости, включая строительство укреплений, констатирует эксперт.
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