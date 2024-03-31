Самые яркие события недели: о чем они говорят

Последняя неделя марта стала крайне сложной для Украины. Россияне не прекращают удары с воздуха, активно атакуя нашу энергосистему. На этом фоне неприятно удивили призывы со стороны США (которые уже полгода не могут принять законопроект о выделении помощи Украине) не бить по российским НПЗ. К сожалению, ни к чему не привели переговоры Украины и Польши по разблокированию границы. Традиционно эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими мнениями касательно наиболее ярких событий уходящей недели.

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: сайт Офиса президента Украины

На три события недели стоит обратить особое внимание

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк выделил три значимых момента.

"На этой неделе мы получили два важных внешних финансирования. Это 880 миллионов долларов от МВФ и от Мирового банка (под гарантии Японии и Великобритании) – 1,5 миллиарда долларов. То есть, март стал по внешней помощи самым "плодотворным" за всю историю Украины. В этом месяце нам пришло более 9 млрд долларов", – отмечает эксперт.

Второй резонансной темой стал, по его словам, кадровый вопрос.

с его последующим назначением послом в Молдове Увольнение двух замов в Офисе президента, советников президента Откровенно говоря, это вряд ли как-то повлияет на систему управления. Тем более, что на своих постах остались те замы Ермака, которых давно просили уволить и наши партнеры, и украинская общественность", – подчеркивает Ярослав Железняк. "Увольнение Данилова с поста секретаря СНБО

Третьим ярким событием, по его словам, могло бы стать заседание Верховной Рады, если бы оно состоялось. Но этого, увы, снова не случилось. После выступления в ВР руководителя Нижней палаты парламента Франции депутаты не смогли проголосовать ни одного решения.

Нам больше оружия нужно производить самим

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович обратил внимания на тезисы из вышедших на уходящее неделе интервью верховного главнокомандующего, президента Владимира Зеленского, главкома Александра Сырского.

"И президент, и главком сделали акцент на том, что есть огромный дефицит оружия, боеприпасов, амуниции, снаряжения. Так, Зеленский снова говорил о том, что нам не хватает дальнобойных орудий и ракет. Снова и снова просил у Конгресса США скорее принять законопроект о помощи нашей стране. По словам того же Сырского, соотношение боеприпасов 1:6 в пользу противника. Это всё верные посылы, правильные призывы к партнерам. Но! Анализируя украинский бюджет 2023 года, выясняем, что на мирные цели было потрачено больше, чем на военные (75 млрд долларов – на 18% больше, чем на войну, на оборону)", – подчеркивает эксперт.

К сожалению, продолжает он, бюджет-2024 демонстрирует подобные тенденции. На войну выделено 1,1 трлн грн, а на мирные цели – 1,9 трлн.

"Через систему Прозорро в 2023-м на мирные закупки пошло 963 млрд грн. Это какое-то сумасшествие во время войны, тратить такие суммы на саженцы деревьев, луковицы тюльпанов, новые беговые и велосипедные дорожки, ремонт и строительство дорог и стадионов и так далее, – считает Павел Себастьянович. – Вдумайтесь только – госаппарат проводит порой даже ремонты школ, которые находятся рядом с линией фронта!".

Армия чиновников получает огромные зарплаты, мы имеем массу коррупционных деяний, суматошную кадровую политику, отсутствие внятных стратегий. Как следствие – такие огромные дыры в военной необходимости, включая строительство укреплений, констатирует эксперт.

"Люди, которые непосредственно занимаются оружием — Мария Берлинская, Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш") задаются логичным вопросом – кто у нас отвечает за закупку вооружения и так далее? Озвучивать необходимости должен быть Генштаб. И где соответствующие инициативы? Где действия наших Минобороы, Минфина, где корректировка бюджета? Просить у других – много ума не надо! Пора включать соображалку, чтоб больше делать самим, – уверен Павел Себастьянович. – Нам нужно около 25 млрд долларов в год, чтоб закрыть небо от вражеских дронов и ракет, а линию фронта – от дронов в и КАБов противника. При том что 75 млрд долларов на мирные цели тратит наш госаппарат ежегодно. Сократив на треть мирные траты, мы могли бы куда качественнее закрыть небо и так далее. Так что для меня итог этой недели, как и многих предыдущих – власть до сих пор не живет логикой войны, хоть ее широкомасштабная фаза идет уже третий год".

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