logo

BTC/USD

70163.93

ETH/USD

3547.73

LTC/USD

103.31

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Действительно ли возвращаем больше позиций, чем теряем: Сырский рассказал о ситуации на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли возвращаем больше позиций, чем теряем: Сырский рассказал о ситуации на фронте

Главнокомандующий уверяет, что ВСУ не только стоят в обороне, но и продвигаются вперед

сегодня, 11:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Ситуация на фронте действительно очень сложная, но не патовая для ВСУ, как пытаются изобразить российские пропагандисты. Подтверждением этого есть то, что наши воины возвращают больше позиций, чем теряют. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Действительно ли возвращаем больше позиций, чем теряем: Сырский рассказал о ситуации на фронте

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"Ситуация на фронте действительно сложная. Но на фронте она и не бывает другой. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил. Но мы не только стоим в обороне, но и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед. Кроме того, количество возвращенных нами позиций превышает количество утраченных", — заявил Александр Сырский. 

По его словам, врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, его территориальные достижения, если они и есть, то имеют тактическое значение. 

Главком отметил, что враг в последние месяцы значительно нарастил активность авиации, применяет управляемые авиабомбы, которые разрушают позиции украинских бойцов. Кроме этого, враг ведет плотный артиллерийский и минометный огонь.

"Еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло соотношение около 6:1", — отметил Александр Сырский.

При этом он добавил, что украинские защитники научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством использования того оружия, которое есть. Они максимально используют преимущество в средствах беспилотной авиации. Хотя враг пытается догнать в этом эффективном виде оружия.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек: ответ Сырского.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3845632-oleksandr-sirskij-golovnovnokomanduvac-zsu.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости