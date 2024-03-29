Действительно ли возвращаем больше позиций, чем теряем: Сырский рассказал о ситуации на фронте

Ситуация на фронте действительно очень сложная, но не патовая для ВСУ, как пытаются изобразить российские пропагандисты. Подтверждением этого есть то, что наши воины возвращают больше позиций, чем теряют. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"Ситуация на фронте действительно сложная. Но на фронте она и не бывает другой. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил. Но мы не только стоим в обороне, но и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед. Кроме того, количество возвращенных нами позиций превышает количество утраченных", — заявил Александр Сырский.

По его словам, врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, его территориальные достижения, если они и есть, то имеют тактическое значение.

Главком отметил, что враг в последние месяцы значительно нарастил активность авиации, применяет управляемые авиабомбы, которые разрушают позиции украинских бойцов. Кроме этого, враг ведет плотный артиллерийский и минометный огонь.

"Еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло соотношение около 6:1", — отметил Александр Сырский.

При этом он добавил, что украинские защитники научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством использования того оружия, которое есть. Они максимально используют преимущество в средствах беспилотной авиации. Хотя враг пытается догнать в этом эффективном виде оружия.

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