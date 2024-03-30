О чем говорят кадровые ротации в СНБО: почему Данилов едет послом в Молдову

Бывший секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, о дипломатическом направлении новой работы которого ранее говорил президент Владимир Зеленский, отправится послом в Молдову, Как оцениваете данное назначение? К чему оно может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Появление Данилова в качестве посла Украины в Молдове – это ход сильной фигурой

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье), политический аналитик Виталий Кулик рассуждает так:

Поговаривают, что из-за этого влияние Данилова на принятие решений было снижено, а его роль в архитектуре безопасности сводилась больше к подготовке решений, которые не СНБО вырабатывал. Он просто сводил документы в одно". "Назначение Данилова послом в Молдову может казаться непропорциональным его прежней должности. Не секрет, что у него не складывались отношения с главой Офиса президента – Ермаком

По словам эксперта, так долго продолжаться не могло. Из конфликта искали выход. Вопрос об отставке Данилова в последние полгода-год активно муссировался. Речь была лишь в том, кто придет ему на смену. Пришел экс-глава Внешней разведки Литвиненко.

"Он знает эту работы, потому что был замсекретаря СНБО, да и в целом достаточно давно в системе безопасности. Возглавлял не только Внешнюю разведку, но и работал в СБУ, проводил стратегические исследования. У него хорошие отношения с силовиками, которые входят сейчас в Совбез. Что усиливает его роль координатора в вопросах безопасности. То, что сейчас и нужно Банковой", – поясняет Виталий Кулик.

Он отмечает, что ходили слухи, будто Данилова могут назначить послом в Грецию. Но в итоге – Молдова. Во многом ключевое для нас сейчас направление.

"В Молдове сейчас происходят турбулентные процессы. Идет подготовка к выборам президента и референдуму. Россия вкладывает огромные деньги в раскачку ситуации, пытается протянуть на президентскую должность своего человека. Создает линии напряжения в самой Молдове: это и Гагаузия, и Приднестровье", – подчеркивает эксперт.

По его словам, вопрос Приднестровского урегулирования актуализировался, особенно в свете последних провокаций как тот же взрыв вертолета на территории т.н. ПМР. Там остается военный контингент россиян, напоминает Виталий Кулик. А ФСБ явно усиливает там свои позиции, а крупнейшая бизнес-группа "Шериф" (принадлежит местому олигарху Виктору Гушану), напротив, постепенно сдает их и уходит из региона.

"Сейчас возникает ситуация, при которой Украина не может далее игнорировать процессы, происходящие как в Приднестровье, так и в Молдове в целом, – уверен собеседник портала "Комментарии". – Вскоре после прихода к власти в Молдове проевропейского президента Майи Санду, Украина имела некоторые проблемы в отношениях с официальным Кишиневом (когда мы украли с молдавской территории беглого судью Чауса). Но потом ситуацию удалось сгладить, отношения потеплели. При этом Киев не педалировал ряд процессов, которые, на мой взгляд, следовало бы осуществить в этом регионе. Мы оглядывались на позицию Кишинева, не проводили проактивных действий. И решения тут должны были приниматься на уровне военно-политического руководств Украины. Как человек, который полтора десятилетия занимается вопросами Приднестровья, украино-молдавских, украино-румынских отношений, я не вижу точки сборки политики касательно Молдовы в Украине. Решения принимаются или секторально, или концентрируются в руках Банковой – без качественного анализа".

Виталий Кулик предполагает, что приход Данилова на должность посла в Молдове будет сопровождаться его публичной деятельностью. Похоже, что, уходя на дипломатическую работу, он за собой это право оставил.

"Да, конечно, ему придется соотносить свои действия с директивами, получаемыми от МИД. Но Данилов, прежде всего, — политик и публичный человек. И именно публичность станет одним из элементов его деятельность на должности посла. А, значит, точка сборки политики Украины касаемо Молдовы может быть сконцентрирована именно на нем", – прогнозирует эксперт.

Как человек, который ранее руководил СНБО, имеет понимание того, как работают механизмы безопасности и принятия решений, Данилов будет достаточно уверенно себя чувствовать в Кишиневе. Станет этаким тяжеловесом в молдавской политике, предполагает Виталий Кулик.

"Не секрет, – отмечает он, – что дипломаты в Молдове играют определенную роль и имеют вес при формировании внешней политики официального Кишинева. К их голосу прислушиваются. И появление Данилова в качестве посла Украины в Молдове – это ход сильной фигурой, имеющей ряд возможностей. Фигурой, с которой придется считаться. Есть вероятность, что он станет проводить более наступательную, жесткую политику, не особо следуя каждой точке и запятой дипломатического протокола. У него тут больший люфт для маневра. При этом следует понимать, что конфликт между ним и Ермаком никуда не делся. И всё же надеюсь, что назначение Данилова послом в Молдове улучшит позиции Украины на данном направлении".

Данилов остается в команде президента

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов акцентирует, что кадровые ротации в СНБО стали частью большой перезагрузки власти, которая еще продолжается.

"Все назначения совершаются под решение комплекса вызовов, которые стоят перед страной в области безопасности и экономики. От аппарата СНБО ожидают усиления работы по прогнозированию сценариев развития глобальной ситуации, вариантов мирного урегулирования, координации работы всех органов власти и специальных служб для сбора информации и проведения коммуникации с партнерами. Особое внимание структуры СНБО будут уделять планированию активных операций по противодействию дезинформации. Российская Федерация усиливает проведение информационных кампаний как против украинского населения, так и в странах Запада и Глобального Юга. В Украине эффективно работают несколько государственных и независимых структур, которые отслеживают эти кампании и проводят мероприятия по противодействию. Сейчас перед СНБО стоят задачи по координации всех подобных активностей", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что президент Зеленский ставит перед СНБО задачу по усилению доктринальной работы – фактически созданию комплексного плана развития страны на долгосрочную перспективу. Это не только послевоенное восстановление, но и построение новой современной экономики, системы гарантий безопасности, интеграцию в общий рынок и политические структуры Евросоюза, поясняет Игорь Попов.

Для выполнения этих задач кандидатура Литвиненко является оптимальной, уверен он.

"Александр Валериевич многие годы успешно работал над решением подобных масштабных задач в Национальном институте стратегических исследований или в СНБО. Его программные статьи в отечественных и зарубежных медиа всегда вызывали большой интерес среди профессионалов. В аппарате СНБО сейчас сформирована опытная команда специалистов, вероятно к ним будут добавлены дополнительные эксперты, которые вместе смогут готовить стратегические документы для рассмотрения на заседаниях Совета", – подчеркивает представитель Украинского института будущего.

Он отмечает, что Данилов остается в команде президента, в своих публичных заявлениях он благодарил всех коллег за совместную работу. И его назначение на должность посла в Молдове выглядит логичным шагом.

"В двустороннем сотрудничестве с этой страной вопросы безопасности являются ключевыми. В 2024 году в Молдове пройдут президентские выборы, и этот период российские спецслужбы могут использовать для попыток дестабилизации ситуации. Опыт Данилова будет востребован для контактов с властями Молдовы и оперативной связи с военно-политическим руководством Украины – для максимально быстрого и эффективного реагирования на развитие ситуации", – прогнозирует эксперт.

В Украине, по его словам, применяется американская модель при назначении послов. Часть назначенных – кадровые дипломаты, другая часть – "политические" назначенцы, как правило, бывшие высокопоставленные управленцы.

"Для многих государств статус посла в иерархии своей страны также важен, как возможность задействовать личные неформальные связи для решения различных вопросов двустороннего сотрудничества", – констатирует Игорь Попов.

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