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Данилов уволен с должности секретаря СНБО: какую замену нашел Зеленский

Вместо Алексея Данилова новым секретарем СНБО назначен Александр Литвиненко

сегодня, 15:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующие указы главы государства уже размещены на официальном сайте Офиса президента.

Данилов уволен с должности секретаря СНБО: какую замену нашел Зеленский

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

При этом новым секретарем СНБО стал Александр Литвиненко, до этого занимавший должность главы Службы внешней разведки.

"Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в документе.

Новым секретарем СНБО стал Александр Литвиненко.

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе №188/2024.

До этого Зеленский уволил Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки.




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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/1862024-50197
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:53

Куди тепер цього корумпованого нахабного нікчему?


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