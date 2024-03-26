Данилов уволен с должности секретаря СНБО: какую замену нашел Зеленский

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующие указы главы государства уже размещены на официальном сайте Офиса президента.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
При этом новым секретарем СНБО стал Александр Литвиненко, до этого занимавший должность главы Службы внешней разведки.
Новым секретарем СНБО стал Александр Литвиненко.
До этого Зеленский уволил Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки.
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Ігор
сегодня, 15:53
Куди тепер цього корумпованого нахабного нікчему?