Данилов уволен с должности секретаря СНБО: какую замену нашел Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующие указы главы государства уже размещены на официальном сайте Офиса президента.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

При этом новым секретарем СНБО стал Александр Литвиненко, до этого занимавший должность главы Службы внешней разведки.

"Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в документе.

Новым секретарем СНБО стал Александр Литвиненко.

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе №188/2024.

До этого Зеленский уволил Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки.



