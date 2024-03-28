Чем закончились переговоры Украины и Польши: будет ли разблокирована граница

В Варшаве 28 марта прошли межправительственные консультации между Украиной и Польшей. По результатам встречи, на которой затронули вопросы российско-украинской войны, блокирования польско-украинской границы и так далее, премьер-министры Денис Шмыгаль и Дональд Туск провели совместную пресс-конференцию. Стороны подписали Совместное заявление, в котором очертили нынешние отношения и дальнейшие планы. Какие выводы можно сделать на данный момент? Чего ожидать в дальнейшем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры Украины и Польши. Фото: Правительственный портал

С польской стороной вышел конструктивный диалог

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук отмечает, что встрече премьеров предшествовала (прошла вчера) встреча министров аграрной политики двух стран, представителей украинских и польских аграрных ассоциаций.

"Мы как ВАР благодарны нашим коллегам, которые были настроены на конструктив, на диалог. Это были сложные переговоры, длившиеся порядка 5-6 часов", – рассказал эксперт.

По его словам, одним из ключевых был вопрос транзита, разблокирования границ. Похоже, удалось согласовать, что в течение двух месяцев транзит станет проходить беспрепятственно – в рамках ранее заключенных договоров.

"По нашим подсчетам, это около 200 тысяч тонн ежемесячно. И наша ассоциация взяла на себя коммуникацию с бизнесом, чтобы в дальнейшем контракты через Польшу не заключались. Следует искать возможность других логистических маршрутов, чтобы не давать возможности для политических манипуляций со стороны оппонентов, которые мешали бы украино-польским отношениям", – поясняет Денис Марчук.

Касательно сахара (тоже непростой вопрос) на следующей неделе должны состояться переговоры профильных ассоциаций Украины и Польши. Продолжаться переговоры и касательно малины. А вот вопрос меда отпал. Поляки согласились с тем, что перенасыщения рынка нет, так что тут есть повод для оптимизма, подчеркивает замглавы ВАР.

"К сожалению, периодически конструктивный разговор прерывал один из заместителей министра сельского хозяйства Польши – Михал Колодзейчак. У него была неадекватная реакция на процесс переговоров, какие-то нервные срывы. Он то и дело срывался на крик, время от времени выводил представителей польской ассоциации, в чем-то их пытался убедить. Не хотелось бы, чтоб подобные люди мешали нормальным взаимоотношениям между нашими странами. А в целом мы благодарны польской стороне, профильным аграрным ассоциациям и министру за конструктивный диалог. Продолжаем работать на благо наших стран – для общей победы над Россией", – заключает Денис Марчук.

Вопрос с границей разрешится только после местных выборов

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко поясняет:

"Безусловно, хорошо, что происходят контакты на уровне премьеров. Что нарабатывается определенная концепция видения разрешения ряда проблем. Но решения, скорее всего, не будет до окончания местных выборов в Польше. Те состоятся в два тура – 7 апреля и 21-го (там, где победитель не определится сразу). Как для правящей коалиции Туска, так и для "Права и справедливости" (ПиС), ушедшей в оппозицию после осенних выборов в парламент, очень важна победа на местных выборах. Ведь это фактически последний раунд реальной борьбы за власть".

Эксперт обращает внимание, что фермеры, блокирующие украинские экспорт и транзит, являются одной из значительных электоральных групп в Польше. Соответственно, ни одна из сторон не хочет их потерять.

"Если бы Туск сейчас жестко прекратил те действия, которые совершают аграрии (безусловно, действующие зачастую вне рамок закона), то он бы перекрыл кандидатам от партий, входящих в его коалицию, кислород на местных выборах. Ну, а ПиС фактически потакала радикальной и пророссийской "Конфедерации", которая и затеяла все эти аграрные протесты, вылившиеся в блокаду границы", – отмечает Игорь Петренко.

Так что, констатирует он, украинская власть (президент, члены правительства), безусловно, правильно делает, что пытается найти выход из ситуации. Но разрешится вопрос с границей только после местных выборов. До этого ни одна значимая политсила Польши не станет делать резких движений, уверен эксперт. А то решение, которое может быть сейчас наработано между Киевом и Варшавой, точно будет хуже того, что мы способны получить после местных выборов.

"Следует также учитывать, что в целом ситуация с фермерами сложная. И в Польше, и в целом в ЕС. Переход на "зеленую политику" бьет по аграриям. Они несут убытки, производство обходится дороже, чем раньше. И своими нынешними действиями, доставляя неприятности Украине, польские фермеры пытаются, прежде всего, давить на руководящие органы Евросоюза, пытаясь получить определенные послабления. Так что даже после проведения местных выборов, когда градус напряжения несколько спадет, сама проблема не исчезнет, – прогнозирует Игорь Петренко. – И она более глубокая, нежели претензии касательно поставок той или иной украинской продукции на рынок ЕС".

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