Что происходит между Украиной и Польшей: как прекратить затянувшийся кризис

Польские фермеры продолжают блокаду украинской границы, не пропуская даже военные грузы. При этом опросы демонстрируют, что основными виновниками протестов сами поляки считают Европейскую Комиссию (27,7%) и предыдущее правительство Матеуша Моравецкого (26,9%). Украину же обвиняет лишь 9,8% опрошенных. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что наша страна стала заложницей внутренней политической борьбы поляков. Ситуация, по его словам, вышла за пределы экономики и морали, учитывая, что Украина истекает кровью, сдерживая российскую агрессию. Но воз, увы, и ныне там. Варшава готова к переговорам лишь в конце марта, отношения между странами ухудшаются, россияне потирают руки. Как разрубить этот "гордиев узел"? Какие уроки мы должны вынести из данной ситуации? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Польские фермеры. Фото: из открытых источников

Польские фермеры, добиваясь позитивного для себя результата, просто используют Украину

По мнению бывшего министра иностранных дел Украины (2007-2009), дипломата с более чем 30-летним стажем Владимира Огрызко, ситуация на украино-польской границе говорит о том, что экономические интересы и своя сорочка всегда ближе к телу.

"28 марта не случайно названо польским премьером Туском как возможное время урегулирования этой проблемы. Похоже, что Польша к тому времени получит необходимые средства от ЕС – и правительство выделит часть из них фермерам. После чего заявит, что вопрос решен. А, что касается Украины, возможны, определенные ограничения. Но польским фермерам, прежде всего, нужны субсидии. Их они и получат. После чего тема, которая на самом деле является высосанной из пальца (через Польшу наша агропродукция идет транзитом, лишь мизерная ее часть остается в этой стране), будет закрыта", – прогнозирует дипломат.

К сожалению, продолжает он, польские фермеры, добиваясь позитивного для себя результата, просто используют Украину в данной ситуации для усиления давления и на свои власти, и на ЕС.

"Частично подобные акции инспирируются из Москвы, которая пытается сделать всё для нанесения Украине максимального ущерба. И я согласен с президентом Зеленским, что это аморально и бесчеловечно, когда ради собственной выгоды (не зависящей от Украины) польские фермеры не дают проехать в нашу страну грузовикам с военной помощью. Таким образом они сами становятся соучастниками преступлений рашистов", – считает Владимир Огрызко.

Не нужно чрезмерно увлекаться нашими нынешними друзьями и партнерами

Народный депутат Верховной Рады Украины (IX созыва) Сергей Магера рассуждает так:

"Блокада границы со стороны польских протестующих, учитывая молчаливое согласие их властей, может и должна считаться ничем иным, как торговой войной Польши против Украины. Чтобы убедиться, точно ли это так, давайте просто обратимся к определению: "Торговая война — самая высокая степень напряжения в отношениях между странами, связанная с использованием интенсивных запретительных мер торговой политики, которые могут привести к большим материальным потерям страны, против которой они были направлены". Очень точно подходит к нашей ситуации. Ведь Украина потеряла от блокады уже миллиарды гривен. Только, как и большинство войн настоящего, эта – гибридна. Она ведется не непосредственно польскими властями путем введения каких-либо ограничений на уровне законопроектов или постановлений, а руками прокси-групп. Формально независимых и неподконтрольных чиновникам, но удивительно действующим таким образом, чтобы это играло на руку правящим силам".

По словам эксперта, в целом требования митингующих сводятся к следующему: фермеры не хотят внедрения Green Deal (зеленого курса ЕС), импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства; перевозчики – ограничить права украинских перевозчиков после либерализации законодательства Украины с ЕС.

"То есть, большинство этих проблем касается либо отношений "польские власти — польские профсоюзы". Либо отношений с ЕС (сверхгосударственной структуры, решения которой выгодны Евросоюзу в целом, но не выгодны непосредственно польским правящим силам). Прямо отменить их власти Польши не могут, ведь это будет иметь последствия. Поэтому ищут другие формы для противодействия. В частности, посредством поддержки протестующих, прикрываясь правом свободы на митинги", – поясняет Сергей Магера.

Он обращает внимание, что число этих протестующих невелико. И, судя по информации журналистов-расследователей, почти все они – члены небольших, радикальных, можно даже сказать маргинальных объединений.

"Они точно не являются проводниками мнения большинства. Но, несмотря на это, никаких действий со стороны польских властей, пограничников и полицейских, мы не видим. Хотя очевидно, что инструменты и механизмы для этого есть. Так, когда радикалы начали блокировать движение украинских поездов и высыпать зерно, которое транзитом перевозилось в другие страны ЕС, Польша быстро справилась с этим. Пункты пропуска (ПП) и отдельные отрезки автомобильных и железных дорог были внесены в перечень объектов критической инфраструктуры, поскольку "ПП со страной, где ведется война, должны быть критической инфраструктурой на случай любой опасности, которая может появиться". Риторический вопрос: почему так не сделать с другими путями и ПП, если они осознают последствия действий протестующих для ситуации на нашем фронте? Риторический ответ: потому что они в этой блокаде заинтересованы", – констатирует нардеп.

Он напоминает словам президента Зеленского, через польскую границу проходит всего 5% украинского агроэкспорта. Так что, акцентирует Сергей Магера, на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее всего, в политике.

"Украина стала заложником внутренних споров стран-членов ЕС в широком смысле, – считает он. – А в более узком – польских правящих сил. За счет нас как чувствительного рычага они планируют решать свои экономические вопросы. Такое поведение не может считаться ни законным, ни моральным. Оно вполне недружественно. Мы видим, как легко декларируемые ценности могут быстро уступить меркантильным целям".

По мнению Сергея Магеры, главный урок, который мы отсюда извлечь – не нужно чрезмерно увлекаться нашими нынешними друзьями и партнерами.

"Как говорят британцы, должны быть не вечные друзья и союзники, а вечные интересы. И именно защита интересов должна быть для нас на первом месте, в том числе экономических, – поясняет эксперт. – Власти Польши должны вспомнить ценности, которые они неоднократно декларировали, свои слова о поддержке Украины (и эту поддержку они не раз демонстрировали). Им следует искать другие способы решения своих проблем, но точно не вредить Украине, да еще и во время изнурительной войны. Надеюсь, что вместе Польша, ЕС и Украина смогут решить этот кризис путем переговоров, без введения ограничивающих действий для польской стороны. Но проводить их на самом высоком уровне нужно как можно быстрее".

Есть несколько путей решения проблемы

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко обращает внимание, что с точки зрения внутренней политики – в Польше сейчас идеальный шторм. Там нет четкой, устойчивой власти, зато есть масса экономических и прочих проблем.

"Коалиция ("Гражданская коалиция" премьера Дональда Туска, "Третий путь" и "Левые") достаточно рыхлая, президент Анджей Дуда к ней в оппозиции (вместе с бывшей шесть лет при власти партией "Право и справедливость" – ПиС), на носу — местные выборы. Накопившиеся проблемы вылезают тот тут, то там. А приправлено это еще и ручным регулированием аграрного вопроса со стороны руководства ЕС. Именно потому протесты фермеров, причем не только в Польше, но и по всему Евросоюзу. Но польские аграрии решили использовать еще и такой рычаг давления как украинский вопрос. И стали бить туда, где это наиболее больно, наиболее заметно. А именно – по границе с Украиной", – поясняет эксперт.

Это всё, продолжает он, заполировано еще и российскими деньгами и ботофермами, работающими исключительно на Москву и делающими всё для раскола между Киевом и Варшавой.

"Есть несколько путей решения проблемы. Первый – конфронтационный. К примеру, перестать пускать польские товары или меньше запускать их. А есть путь переговоров. Но польская власть не демонстрирует политической воли для этого, – отмечает Андрей Еременко. – Фермеров могли бы убрать от границы, с дорог. Возможно, с применением силы. Власть на такое перед очередным витком выборов не готова. Не готовы, похоже, и польские журналисты-расследователи, которые могли бы выявить связи зачинщиков протеста, вандалов, рассыпающих украинское зерно, с РФ. Аргументировано, с фактами. Там ведь точно есть, куда копать. Должны работать спецслужбы. На чьи деньги протестуют? Почему делают это в таком виде? И почему в Польшу огромным потоком идет российское зерно, не вызывая подобных протесов?".

Естественно, Украине следует искать обходные коридоры, считает эксперт. Но следует обратить внимание и на другой аспект, акцентирует он.

"Украинцы, которые находятся в Польше, создают конкуренцию за рабочие места, открывают свои бизнесы. Для польского государства, которое получает дополнительные налоги, это хорошо. Но не для среднестатистических поляков, которые не привыкли работать так, как умеют украинцы. По 10-12 часов, с мощной энергетикой, с нетрадиционными подходами. Это вызывает определенное недовольство у части местного населения, которое не хочет напрягаться и явно не выдерживает конкуренции. Есть вопросы и к нашей власти, которая держит границы на замке для мужчин. Открой она их — многие бы вернулись и строили бизнес в Украине, платя налоги в нашу казну", – резюмирует Андрей Еременко.

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