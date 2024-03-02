Каковы последствия блокады украинской границы: почему Польша затягивает решение вопроса

Украина вошла в март под продолжающуюся блокаду границы со стороны польских фермеров. Блокаду, которая бьет по украинскому бюджету, по нашим Силам обороны. При этом встречу по урегулированию ситуации польские власти хотят провести лишь в конце марта. О чем говорит ситуация на данный момент? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Блокада границы. Фото: из открытых источников

Ориентированный на экспорт бизнес пострадает как в Украине, так и в Польше

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук акцентирует, что последствия перекрытия границы продолжат ощущать все.

"Потому что, – поясняет он, – ориентированный на экспорт бизнес пострадает как в Украине, так и в Польше. Речь о финансовых потерях, дополнительных объездах".

Из-за объездов, продолжает эксперт, стоимость импортированного и экспортируемого растет – и потери несут обе стороны.

"Если граница и далее будет перекрыта, для Украины это не станет критическим ударом, – подчеркивает Денис Марчук. – Ведь только 5% зерна перевозится сухопутным транспортом. Около 80% идет Черным морем, остальное – речными портами на Дунай. Но ситуацию, безусловно, нужно урегулировать".

Потому, продолжает эксперт. Украина предложила "План взаимопонимания" для деблокады границы. Один из пунктов которого предусматривает создание трехстороннего штаба: Украина, Польша, Европейская комиссия.

"Трехсторонний штаб должен работать круглосуточно, и вопрос блокировки границы должен быть решен значительно раньше 28 марта", – уверен Денис Марчук.

Намеченные на эту весну местные выборы в Польше оказывают свое влияние на ситуацию

Соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

"Сложности в том, что нынешнее польское правительство – коалиционное ("Гражданская коалиция" премьера Дональда Туска, а также "Третий путь" и "Левые"). И у членов коалиции – разные взгляды на многие вещи. В том числе, на отношения с Украиной, в частности, в аграрном плане. Они не то, чтоб радикально отличаются, но – отличаются. И нужно постоянно искать компромиссы внутри себя. При постоянном давлении правящей шесть лет, но теперь ставшей оппозицией партии "Право и справедливость" (ПиС, из рядов которой и действующий президент Анджей Дуда). И это всё на фоне намеченных на эту весну местных выборов, которые правящая силы не хочет проиграть ПиС. Приходится учитывать весь этот набор, а также – подыгрывать электорату из части аграриев".

Отсюда, поясняет эксперт, жесткие заявления со стороны Туска, в том числе о рассмотрении варианта чуть ли не полного закрытия границы с Украиной.

На конец марта польское правительство назначило переговоры именно потому, чтоб ближе к выборам получить какие-то бонусы. Надеясь, что додавит Украину. По-хорошему, все эти проблемы с экспортом нашей аграрки в Европу (а они – комплексные, речь тут не только об украино-польских отношениях) необходимо было решать раньше. Они будут всплывать у нас то и дело практически со всеми европейскими соседями. Как бы мы к этому не относились, они защищают свои национальные интересы, своих производителей. Сделать это за счет Германии или Франции у государств Восточной Европы не особо получается. А за счет Украины – вполне возможно. Чем они и пользуются", – констатирует Алексей Голобуцкий. "Похоже на то, что Варшава надеется – Киев прогнется. И пойдет на все условия, которые выставляет польская сторона

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