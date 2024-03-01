Удар под дых. Силы обороны из-за польских фермеров недополучат миллиарды

Как сообщил Ярослав Железняк, согласно плану, через таможню в феврале в бюджет должно было поступить 47,5 млрд гривен. Однако, говорит политик, удалось получить всего 39,5 млрд. гривен. То есть, подчеркнул нардеп, 8 млрд гривен Украина потеряла из-за блокады, организованной польскими фермерами.

Блокада польской границы

При этом депутат подчеркнул, что именно за счет поступающих в бюджет налогов и сборов финансируется вся армия. То есть именно эти деньги можно использовать на военные нужды, в отличие от помощи от западных партнеров.

Почему это важно? Потому что эти деньги мы не можем перекрыть даже за счет международной помощи, мы не можем перекрыть за счет каких-либо других кредитов. Это то, что забрали не просто из государственного бюджета, это то, что забрали непосредственно в армии", -

– сказал Железняк.

Теперь, по его словам, необходимо как-нибудь будет искать "баланс в системе".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что польские фермеры усилили блокаду границы с 20 февраля и полностью заблокировали движение грузового транспорта. 21 февраля президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с представителями правительства, на котором обсудил ситуацию на украинско-польской границе. Глава государства пообещал, что будут предприняты быстрые шаги.

После этого Зеленский записал обращение к президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску, в котором призвал их встретиться с ним и украинскими чиновниками на границе для решения вопроса блокады. Вместе с тем известно, что украинские члены правительства прибыли на границу, но их коллеги из Польши там не появились.

При этом польский премьер Дональд Туск сообщил, что встреча с представителями правительства состоится в Варшаве 29 марта.





