Удар под дых. Силы обороны из-за польских фермеров недополучат миллиарды

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Ткачик Олеся
Как сообщил Ярослав Железняк, согласно плану, через таможню в феврале в бюджет должно было поступить 47,5 млрд гривен. Однако, говорит политик, удалось получить всего 39,5 млрд. гривен. То есть, подчеркнул нардеп, 8 млрд гривен Украина потеряла из-за блокады, организованной польскими фермерами.
Блокада польской границы
При этом депутат подчеркнул, что именно за счет поступающих в бюджет налогов и сборов финансируется вся армия. То есть именно эти деньги можно использовать на военные нужды, в отличие от помощи от западных партнеров.
Теперь, по его словам, необходимо как-нибудь будет искать "баланс в системе".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что польские фермеры усилили блокаду границы с 20 февраля и полностью заблокировали движение грузового транспорта. 21 февраля президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с представителями правительства, на котором обсудил ситуацию на украинско-польской границе. Глава государства пообещал, что будут предприняты быстрые шаги.
После этого Зеленский записал обращение к президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску, в котором призвал их встретиться с ним и украинскими чиновниками на границе для решения вопроса блокады. Вместе с тем известно, что украинские члены правительства прибыли на границу, но их коллеги из Польши там не появились.
При этом польский премьер Дональд Туск сообщил, что встреча с представителями правительства состоится в Варшаве 29 марта.
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сегодня, 14:06
Ця заява в тому ж рядку як і Майдан-3. Гроші від проданого мафіозними злочинцями зерна в Україну не надходять. Навпаки саме 20% відшкодованого їм ПДВ забирають гроші в армії. Ця брехлива пропаганда ще раз доводить що Україна потребує термінових змін. Тільки сильна країна має сильну і переможну армію. Суспільство розвиває армію і не дає їй деградувати від смерті і вибухів навколо. Навпаки не буде.