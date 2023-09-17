Самое главное для Украины на уходящей неделе – с чем все еще проблемы

Украина пережила очередную неделю противостояния российской агрессии. Защитники страны продолжали деоккупацию наших территорий, имея определенные успехи в Донецкой и Запорожской областях. Россия же продолжала удары по Украине, увеличив количество используемых беспилотников. Параллельно с этим, страна-агрессор заигрывает с Северной Кореей (КНДР), надеясь на военно-техническую помощь в войне против Украины. На экономическом фронте продолжались торги вокруг санкций и зернового соглашения, а также попытки снять эмбарго на украинское зерно, введенное рядом соседних с нами стран. На внутренней арене делало шума задержание нардепа Шуфрича. Эксперты традиционно проанализировали для издания "Комментарии" итоги уходящей недели (с 11 по 17 сентября) для Украины.

Главные события в Украине. Фото: из открытых источников

Украине нужно еще больше дальнобойного оружия

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов главными военными новостями уходящей недели называет успешные операции Сил Обороны по уничтожению российской военной техники.

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уничтожены или повреждены большой десантный корабль и подводная лодка. Морским дроном поражен ракетный катер "Самум", а под Евпаторией уничтожен современный противоракетный комплекс С-400 "Триумф". Вооруженные силы Украины активизируют атаки по военной технике российской армии, таким образом уменьшая огневую поддержку обороняющихся подразделений. Поскольку черноморские проливы закрыты для прохода российских кораблей из других морей, то поражение кораблей Черноморского флота уменьшает огневую мощь и потенциал ракетных ударов", – поясняет эксперт. "Ракетными ударами по Севастопольскому судоремонтному заводу

По его словам, эта тактика в очередной раз демонстрирует необходимость поставок Украине дальнобойных ракет и воздушных носителей для их запуска. И отрадно, что на неделе прозвучали оптимистические заявления о продвижении в переговорах по получению американских ATACMS и немецких Taurus.

что наверняка было одним из главных вопросов во время визита Ким Чен Ына в РФ. Обращение за помощью к маленькой изолированной стране является болезненным шагом для самолюбия Кремля, но провести стремительное наращивание производства боеприпасов им самим не удалось. И теперь в обмен на поставки возникает угроза передачи в Северную Корею продвинутых ядерных и ракетных технологий", – подчеркивает Игорь Попов. "Россия рассчитывает пополнить свои запасы артиллерийских снарядов за счет поставок из Северной Кореи

Важным событием во внутренней политике стало, по его мнению, вето президента Владимира Зеленского на закон об электронных декларациях.

"Дискуссия о необходимости открыть данные реестра для общественности показала эффективность демократических механизмов в Украине – даже в военное время. Петиция с обращением к президенту вернуть закон на доработку быстро набрала десятки тысяч подписей, и власти показали свою реакцию на запрос граждан. Президент предлагает компромиссный вариант, с учетом интересов безопасности. Военнослужащие сил обороны не будут подавать декларации, но сотрудники территориальных центров комплектации, врачебно-лечебных комиссий, топ-руководители министерств обязаны подавать декларации, и все эти декларации будут доступными для общественного контроля", – поясняет эксперт.

Правительство, напоминает он, подготовило проекты изменений в бюджет 2023 года, а также проект бюджета на 2024. Приоритетными статьями финансирования остаются потребности обороны.

для участия в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в заседании Совета Безопасности ООН, проведение важных двусторонних переговоров с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами". "Дискуссионным стал вопрос эффективного использования средств, полученных от уплаты налога на доходы военнослужащих. После ряда скандалов с объявлением местными властями тендеров на неприоритетные закупки – правительство предлагает лишить местные бюджеты этих средств и направить их на закупку военной техники и собственное производство вооружения. Местные власти, особенно получающие большие поступления этого налога, критикуют это решение и заявляют о риске возникновения бюджетного дефицита в их городах, – отмечает Игорь Попов. – Свое решение по этому вопросу на следующей неделе примет парламент. Также он рассмотрит ряд других важных законопроектов, в том числе необходимых для выполнения "дорожной карты" по евроинтеграции, коррекции закона об электронных декларациях и много других. А в планах президента Украины на следующей неделе – поездка в США

С подготовкой к отопительному сезону у нас все еще проблемы

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко отмечает, что более чем актуальной остается тема подготовки к отопительному сезону. На уходящей неделе – в том числе.

у меня есть большие сомнения в реалистичности этих цифр, – признался эксперт. – У нас Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) стоит всего в 5% домов. Я уж не говорю о том, что практически не проведены технические обследования многоквартирного фонда. Без чего бессмысленно говорить о более-менее эффективной подготовке к отопительному сезону. Что у нас с углем на складах Центрэнерго и ДТЭК? А там – печаль". "А с этим (создание запасов угля, газа, подготовка многоквартирного фонда) – проблемы. Несмотря на заявления премьер-министра о якобы готовности домов, больниц и школ, да и вообще Украины к зиме на более чем 80%

По данным НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг), капремонт оборудования, поврежденного российскими обстрелами, фактически не производился, отмечает Олег Попенко.

"Увы, но и эта неделя показала, что подготовка к новому отопительному сезону в Украине произведена крайне плохо. Относительно нормальная ситуация лишь в отдельных структурных подразделениях. Но комплексно с этим – беда", – констатирует эксперт.

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