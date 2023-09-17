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Украинские военные продвигаются на фронте: в ISW указали направления

Аналитики Института изучения войны рассказали об успехах украинских сил в Запорожской области и вблизи Бахмута.

сегодня, 08:55
Автор:
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Slava Kot
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Украинские силы постепенно продвигаются в Запорожской области и вблизи Бахмута Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Института изучения войны. 

Украинские военные продвигаются на фронте: в ISW указали направления

Украинские военные. Фото из открытых источников

Аналитики ISW исследовали геолокационные кадры и обнаружили, что украинские военные продвинулись в сторону Раздолевки на северо-востоке от Бахмута. Кроме того, есть движение и к югу в сторону Клещиевки. Заместитель министра обороны Ганна Маляр рассказала об успехах ВСУ в районе населенных пунктов Курдюмовка и Клищиевка, что в 12 км от Бахмута. Также Генштаб сообщил об освобождении поселка Андреевка на этом направлении.


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Кроме успехов около Бахмута, украинская армия имеет положительное движение на юге страны. Украинские силы продвигаются вдоль российской линии обороны, делая проход все шире. По данным ISW ВСУ смогли преуспеть в боях в 10 км к западу от Роботино, а украинская пехота продвинулась к западу от населенного пункта Вербовое.

Таким образом, Институт изучения войны объясняет, что украинские силы накапливают свои войска и расширяют освобожденную территорию перед линией обороны РФ, чтобы вскоре начать двигаться вперед. Кроме того, ISW отметили, что россияне, вероятно, сосредоточили большинство своих сил на этой линии обороны, и если ВСУ ее прорвут, то дальше смогут легче продвигаться вперед и освобождать украинские земли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский историк Плохий назвал одну из главных ошибок Путина в войне против Украины в 2022 году.

Также "Комментарии" писали об украинских военных из ГУР, которые провели удачную спецоперацию и смогли захватить позиции в Черном море, с 2015 года под оккупацией России.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-sept-16-2023
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