В ВСУ заинтриговали заявлениями о мощных взрывах в Евпатории

Пока что рано говорить о результатах утренних событий в оккупированном Крыму, в частности в Евпатории. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Взрывы в Евпатории. Фото из открытых источников

При этом спикер заинтриговала заявлением о том, что "бавовна цветет", намекая на то, что оккупантам не удалось избежать "прилетов" этой ночью.

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"Возможно и знаю, но пока рано... Надо насладиться процессом", — отметила Гуменюк на вопрос о том, что же таки происходит сейчас в Крыму.

При этом Наталия Гуменюк добавила, что в Евпатории сосредоточено много военных объектов страны-агрессора, которые являются законными целями для украинских защитников. К тому же, заинтриговала Гуменюк, там есть вражеский аэродром с вражеской авиацией, которым не место на украинской земле.

Отметим, во временно оккупированном Крыму в Евпатории этой ночью были слышны сильные взрывы. Россияне уже заявили о массированной атаке дронов.

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