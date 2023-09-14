logo

BTC/USD

26526.86

ETH/USD

1626.52

LTC/USD

62.77

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ВСУ заинтриговали заявлениями о мощных взрывах в Евпатории
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВСУ заинтриговали заявлениями о мощных взрывах в Евпатории

По информации Наталии Гуменюк, в Евпатории сосредоточено много военных объектов оккупантов, которые являются законными целями для Украины

сегодня, 10:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Пока что рано говорить о результатах утренних событий в оккупированном Крыму, в частности в Евпатории. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В ВСУ заинтриговали заявлениями о мощных взрывах в Евпатории

Взрывы в Евпатории. Фото из открытых источников

При этом спикер заинтриговала заявлением о том, что "бавовна цветет", намекая на то, что оккупантам не удалось избежать "прилетов" этой ночью.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Возможно и знаю, но пока рано... Надо насладиться процессом", — отметила Гуменюк на вопрос о том, что же таки происходит сейчас в Крыму.

При этом Наталия Гуменюк добавила, что в Евпатории сосредоточено много военных объектов страны-агрессора, которые являются законными целями для украинских защитников. К тому же, заинтриговала Гуменюк, там есть вражеский аэродром с вражеской авиацией, которым не место на украинской земле.

Отметим, во временно оккупированном Крыму в Евпатории этой ночью были слышны сильные взрывы. Россияне уже заявили о массированной атаке дронов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 13 сентября Украина накрыла, похоже, ракетами, судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Есть информация, что повреждены подводная лодка и большой десантный корабль. О чем говорит эта атака и в принципе последние удары по Крыму? Как события вокруг полуострова могут развиваться в обозримом будущем (к примеру, до конца года)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — больше в море не выйдет: появилось фото корабля "Минск" после ракетного удара.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!