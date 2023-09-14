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Огненный "смерч" под Евпаторией: что известно о мощных взрывах (ФОТО)

В Евпатории раздались взрывы, россияне заявили об атаке беспилотников

сегодня, 07:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во временно оккупированном Крыму в Евпатории этой ночью были слышны сильные взрывы. Россияне говорят об атаке дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет телеграмм-канал "Крымский ветер".

Огненный "смерч" под Евпаторией: что известно о мощных взрывах (ФОТО)

Евпатория. Фото: из открытых источников

Местные жители сообщают, что под Евпаторию прилететь беспилотные летательные аппараты. Они утверждают, что дроны, вероятно, ударили по российской установке ПВО.


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"Под Евпаторию прилетели беспилотники, работает ПВО, слышны взрывы. Беспилотники продолжают лететь", — говорится в посте.

Судя по тем фото, которые уже появились в сети, последствия взрывов довольно печальные для россиян, "прилетов" в Евпатории избежать не удалось. 

Жители Евпатории рассказывают, что взрывы доносились, предположительно, из района Заозерного. Добавляют, что от взрывной волны в городе у многих "дома ходили ходуном".

По информации Суспільне, россиянам было неспокойно в районе села Уютное. Ведь там, откуда доносились громкие взрывы, расположена военная часть №85683. Сразу после взрывов на улицах появилось много машин скорой помощи и пожарных.

Отметим, в ночь на 13 сентября Украина накрыла, похоже, ракетами, судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. Есть информация, что повреждены подводная лодка и большой десантный корабль. О чем говорит эта атака и в принципе последние удары по Крыму? Как события вокруг полуострова могут развиваться в обозримом будущем (к примеру, до конца года)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — больше в море не выйдет: появилось фото корабля "Минск" после ракетного удара.

Огненный ”смерч” под Евпаторией: что известно о мощных взрывах (ФОТО) - фото 2




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Источник: https://t.me/Crimeanwind/42245
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