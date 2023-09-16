Почему за Шуфрича взялись именно сейчас – что станет главным маркером

Суд арестовал народного депутата Нестора Шуфрича, которому по материалам СБУ выдвинули подозрение по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Бывшему регионалу и ОПЗЖшнику, за которым представители СБУ пришли 15 сентября, избрали меру пресечения – арест на 60 суток без возможности внесения залога. О чем говорит "дело Шуфрича"? Почему активизация – именно сейчас? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Нестор Шуфрич. Фото: из открытых источников

Получив "зеленый свет" от президента – делу Шуфрича дали ход

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

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"Почему за Шуфрича взялись именно сейчас? Уверен, за ним пристально наблюдали с начала широкомасштабной российской агрессии. Отслеживали его связи, контакты. Что делал, с кем общался, что получал-передавал. Какие задания, допустим, мог получать из России. Не исключаю, что через какое-то время СБУ предоставит перехваты таких его бесед с кураторами. Или скрины переписок".

По мнению эксперта, то, что за Шуфричем пришли лишь на втором году вторжения может быть связано и с необходимостью собрать серьезную доказательную базу. С чем идти в суд, чтобы требовать меры пресечения в виде ареста.

"Собрав необходимую доказательную базу – пошли к президенту. Потому это, в любом случае, политическое решение. Получив "зеленый свет" — дали делу ход. Быть может, появилась информация, что Шуфрич попытается инкогнито покинуть Украину. И пришлось задерживать срочно, – отмечает Иван Ступак. – Сигнал хороший. Уверен, что это не последнее задержание такого рода. Продолжение следует".

Главное, акцентирует эксперт, чтобы дело не затягивалось, а суд вынес справедливый приговор.

Скоро увидим – системный это процесс или точечные акции

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян предполагает, что уже вскоре станет ясно, видим ли мы очередное "Дискавери" в исполнении власти и силовиков или реальное расследование – с обвинительным приговором. По его мнению, одним из маркеров этого станет – увидим ли мы в ближайшее время других фигурантов, задерживаемых по подозрению как в коррупции, так и в госизмене. Системный это процесс или точечные акции.

Если же мы увидим системный процесс (когда вслед за делом Коломойского делом Шуфрича появятся другие громкие дела, доведенные до суда), можно предположить, что идет подготовка к избирательному периоду", – считает эксперт. "В случае, если ситуация будет затягиваться, если не будет логичного продолжения (суд, приговор), станет понятно, что "детонирование" дела Шуфрича произошло исключительно из политических соображений. В частности, из-за необходимости перебить информационную волну, связанную с социологией о коррупции

А в электоральной логике – зачистка российского влияния имеет не меньший запрос общества, чем борьба с коррупцией, где у власти особых побед пока нет, констатирует Олег Саакян.

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