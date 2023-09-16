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Почему за Шуфрича взялись именно сейчас – что станет главным маркером

То, что за Шуфричем пришли лишь на втором году вторжения может быть связно и с необходимостью собрать серьезную доказательную базу

сегодня, 12:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Суд арестовал народного депутата Нестора Шуфричакоторому по материалам СБУ выдвинули подозрение по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Бывшему регионалу и ОПЗЖшнику, за которым представители СБУ пришли 15 сентябряизбрали меру пресечения – арест на 60 суток без возможности внесения залогаО чем говорит "дело Шуфрича"Почему активизация – именно сейчас? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Почему за Шуфрича взялись именно сейчас – что станет главным маркером

Нестор Шуфрич. Фото: из открытых источников

Получив "зеленый свет" от президента – делу Шуфрича дали ход

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:


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"Почему за Шуфрича взялись именно сейчас? Уверен, за ним пристально наблюдали с начала широкомасштабной российской агрессии. Отслеживали его связи, контакты. Что делал, с кем общался, что получал-передавал. Какие задания, допустим, мог получать из России. Не исключаю, что через какое-то время СБУ предоставит перехваты таких его бесед с кураторами. Или скрины переписок".

По мнению эксперта, то, что за Шуфричем пришли лишь на втором году вторжения может быть связано и с необходимостью собрать серьезную доказательную базу. С чем идти в суд, чтобы требовать меры пресечения в виде ареста.

"Собрав необходимую доказательную базу – пошли к президенту. Потому это, в любом случае, политическое решение. Получив "зеленый свет" — дали делу ход. Быть может, появилась информация, что Шуфрич попытается инкогнито покинуть Украину. И пришлось задерживать срочно, – отмечает Иван Ступак. – Сигнал хороший. Уверен, что это не последнее задержание такого рода. Продолжение следует".

Главное, акцентирует эксперт, чтобы дело не затягивалось, а суд вынес справедливый приговор.

Скоро увидим – системный это процесс или точечные акции

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян предполагает, что уже вскоре станет ясно, видим ли мы очередное "Дискавери" в исполнении власти и силовиков или реальное расследование – с обвинительным приговором. По его мнению, одним из маркеров этого станет – увидим ли мы в ближайшее время других фигурантов, задерживаемых по подозрению как в коррупции, так и в госизмене. Системный это процесс или точечные акции.

"В случае, если ситуация будет затягиваться, если не будет логичного продолжения (суд, приговор), станет понятно, что "детонирование" дела Шуфрича произошло исключительно из политических соображений. В частности, из-за необходимости перебить информационную волну, связанную с социологией о коррупцииЕсли же мы увидим системный процесс (когда вслед за делом Коломойскогоделом Шуфрича появятся другие громкие дела, доведенные до суда), можно предположить, что идет подготовка к избирательному периоду", – считает эксперт.

А в электоральной логике – зачистка российского влияния имеет не меньший запрос общества, чем борьба с коррупцией, где у власти особых побед пока нет, констатирует Олег Саакян.

Читайте также на портале "Комментарии" - о чем говорит задержание Шуфрича – к чему может привести.



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