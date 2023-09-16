Почему за Шуфрича взялись именно сейчас – что станет главным маркером

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Кравцев Сергей
Суд арестовал народного депутата Нестора Шуфрича, которому по материалам СБУ выдвинули подозрение по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Бывшему регионалу и ОПЗЖшнику, за которым представители СБУ пришли 15 сентября, избрали меру пресечения – арест на 60 суток без возможности внесения залога. О чем говорит "дело Шуфрича"? Почему активизация – именно сейчас? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Нестор Шуфрич. Фото: из открытых источников
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:
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По мнению эксперта, то, что за Шуфричем пришли лишь на втором году вторжения может быть связано и с необходимостью собрать серьезную доказательную базу. С чем идти в суд, чтобы требовать меры пресечения в виде ареста.
Главное, акцентирует эксперт, чтобы дело не затягивалось, а суд вынес справедливый приговор.
Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян предполагает, что уже вскоре станет ясно, видим ли мы очередное "Дискавери" в исполнении власти и силовиков или реальное расследование – с обвинительным приговором. По его мнению, одним из маркеров этого станет – увидим ли мы в ближайшее время других фигурантов, задерживаемых по подозрению как в коррупции, так и в госизмене. Системный это процесс или точечные акции.
А в электоральной логике – зачистка российского влияния имеет не меньший запрос общества, чем борьба с коррупцией, где у власти особых побед пока нет, констатирует Олег Саакян.
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