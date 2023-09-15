Шуфрич скрывал документ со схемой автономии для Донетчины и Луганщины: детали

Сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков в пятницу у народного депутата Нестора Шуфрича обнаружили документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ", ссылаясь на источники в СБУ.

Нестор Шуфрич. Фото: СБУ

Отмечается, во время обысков у Шуфрича сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Он предполагает переименование этих областей в так называемые края, широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельного правительства и парламента.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По данным спецслужбы, под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи экснардепа Виктора Медведчука и Шуфрича.

"Цинизм ситуации в том, что именно в июле 2014 года Шуфрич публично заявлял, что оба его сына пойдут воевать в АТО, если их призовут. А в это время готовил документы, которые взрывали суверенитет и территориальную целостность Украины", — заявили в СБУ.

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича.

По материалам СБУ ему поставлено в известность о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Отметим, утром 15 сентября СБУ задержала народного депутата (входил в парламент во фракцию партии ОПЗЖ, ныне запрещенной, и до сих пор является председателем комитета ВР по свободе слова) Нестора Шуфрича у него дома – в селе Козин Киевской области. Ему инкриминируется государственная измена. Эксперты провели анализ происходящего специально для издания "Комментарии".

Читайте также на портале "Комментарии" — Европарламент призвал МКС выдать ордер на арест Лукашенко: что грозит белорусскому диктатору.



