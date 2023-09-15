О чем говорит задержание Шуфрича – к чему может привести

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Кравцев Сергей
Утром 15 сентября СБУ задержала народного депутата (входил в парламенте во фракцию партии ОПЗЖ, ныне запрещенной, до сих пор является главой комитета ВР по вопросам свободы слова) Нестора Шуфрича у него дома – в селе Козин Киевской области. Ему инкриминируется государственная измена. Эксперты провели анализ происходящего специально для издания "Комментарии".
Обыски у Нестора Шуфрича. Фото: из открытых источников
Политический эксперт Сергей Таран отмечает, что, судя по общедоступной информации, Шуфричу вменяют госизмену. Но насколько серьезными будут дальнейшие действия правоохранителей, сказать пока сложно.
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По его мнению, если уж взялись за Шуфрича – следует браться и за других персонажей, продвигавших пророссийские нарративы. Случится такое – и можно будет поверить в серьезность намерений власти бороться с теми, кто занимался идеологической подготовкой к российской агрессии, считает Сергей Таран. Если же нет – то придется констатировать, что Шуфрич — ритуальная жертва, которую приносят с целью показать якобы активную работу по российским рупорам в Украине, однако на самом деле — без системного характера.
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович поделился таким комментарием:
А власть, отмечает эксперт, в последнее время всячески демонстрирует трепетное отношение к общественному мнению. Именно с этим, считает он, в значительной мере, и связано дело Шуфрича — в силу его известности, одиозности, а также приближенности к Медведчуку к нему накопилось множество вопросов. А активные граждане жаждали ответов.
Важно также понимать, продолжает он, ЧТО именно будут инкриминировать Шуфричу. И к ЧЕМУ в итоге всё придет.
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