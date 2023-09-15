О чем говорит задержание Шуфрича – к чему может привести

Утром 15 сентября СБУ задержала народного депутата (входил в парламенте во фракцию партии ОПЗЖ, ныне запрещенной, до сих пор является главой комитета ВР по вопросам свободы слова) Нестора Шуфрича у него дома – в селе Козин Киевской области. Ему инкриминируется государственная измена. Эксперты провели анализ происходящего специально для издания "Комментарии".

Обыски у Нестора Шуфрича. Фото: из открытых источников

Если уж взялись за Шуфрича – следует браться и за других персонажей, продвигавших пророссийские нарративы

Политический эксперт Сергей Таран отмечает, что, судя по общедоступной информации, Шуфричу вменяют госизмену. Но насколько серьезными будут дальнейшие действия правоохранителей, сказать пока сложно.

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"Нужно смотреть и на то, какую меру задержания изберут для Шуфрича (и изберут ли), а также – как будут действовать в отношении его коллег по фракции. Ведь он до сих пор сидел в ВР с людьми, которые, как и он, ездили на российские и пророссийские эфиры и продвигали пророссийские нарративы. Подобным до полномасштабного российского вторжения занимался не только ряд депутатов ВР, но и многие аналитики, "эксперты", даже журналисты, которые чуть ли не табунами ездили в Москву и брали участие в пропагандистских шоу. Будут ли им объявлены подозрения? Ведь некоторые продолжают работу в рамках того же Единого телемарафона", – акцентирует эксперт.

По его мнению, если уж взялись за Шуфрича – следует браться и за других персонажей, продвигавших пророссийские нарративы. Случится такое – и можно будет поверить в серьезность намерений власти бороться с теми, кто занимался идеологической подготовкой к российской агрессии, считает Сергей Таран. Если же нет – то придется констатировать, что Шуфрич — ритуальная жертва, которую приносят с целью показать якобы активную работу по российским рупорам в Украине, однако на самом деле — без системного характера.

"А Украина нужен именно системный характер, – уверен эксперт. – Все, работавшие в рамках российской пропаганды, должны быть вычищены с медийного поля Украины, а уж тем более — из украинской политики".

Важно понимать, что именно будут инкриминировать Шуфричу и к чему в итоге всё придет

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович поделился таким комментарием:

"Потенциально под "раздачу" могут попасть любые представители запрещенных партий, в том числе и те, кто является народными депутатами. По большому счету, к ним есть вопросы – и достаточно аргументированные. Причем эти вопросы есть как у правоохранительных органов, так и общества".

А власть, отмечает эксперт, в последнее время всячески демонстрирует трепетное отношение к общественному мнению. Именно с этим, считает он, в значительной мере, и связано дело Шуфрича — в силу его известности, одиозности, а также приближенности к Медведчуку к нему накопилось множество вопросов. А активные граждане жаждали ответов.

"Вот власть и решила убить двух зайцев — с одной стороны, реальная работа против потенциальной российской агентуры, с другой — удовлетворение запросов гражданского общества", – констатирует Игорь Рейтерович.

Важно также понимать, продолжает он, ЧТО именно будут инкриминировать Шуфричу. И к ЧЕМУ в итоге всё придет.

"Потому что всё может закончиться достаточно общими словами касательно пророссийской позиции либо способствования российской пропаганде. Это, безусловно, серьезные и значимые вопросы, но достаточно сложно доказуемые в суде. Поэтому не исключено появления дополнительно и факторов экономического характера", – предполагает эксперт.

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