СБУ задержала очередного нардепа: что ему икриминируют (ФОТО)

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Кравцев Сергей
Работники СБУ задержали народного депутата Нестора Шуфрича у него дома в селе Козин Киевской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил известный украинский журналист Юрий Бутусов.
СБУ. Фото: из открытых источников
По информации журналиста, сегодня по делу Шуфрича проходит больше 50 обысков.
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Журналист подчеркнул, что Шуфрич, несмотря на свою пророссийскую деятельность, до сих пор является народным депутатом и главой комитета Верховной Рады.
В Службе безопасности Украины задержание нардепа Шуфрича пока не комментируют.
отметим, с началом полномасштабной войны Шуфрич несколько раз попадал в скандальную ситуацию. В частности, в марте прошлого года Шуфрич был пойман на незаконном фотографировании позиций Вооруженных сил Украины. Скандальный политик объяснил свои действия странно: говорит якобы "делал селфи".
Затем Шуфрич уехал из Украины якобы для лечения ребенка. В ноябре Шуфрич оказался среди членов НОК, но после общественного давления написал заявление, где сдал полномочия.
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