СБУ задержала очередного нардепа: что ему икриминируют (ФОТО)

Работники СБУ задержали народного депутата Нестора Шуфрича у него дома в селе Козин Киевской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил известный украинский журналист Юрий Бутусов.

СБУ. Фото: из открытых источников

По информации журналиста, сегодня по делу Шуфрича проходит больше 50 обысков.

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"Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ рф и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем. По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и россии с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется государственная измена", – написал Бутусов.

Журналист подчеркнул, что Шуфрич, несмотря на свою пророссийскую деятельность, до сих пор является народным депутатом и главой комитета Верховной Рады.

В Службе безопасности Украины задержание нардепа Шуфрича пока не комментируют.

отметим, с началом полномасштабной войны Шуфрич несколько раз попадал в скандальную ситуацию. В частности, в марте прошлого года Шуфрич был пойман на незаконном фотографировании позиций Вооруженных сил Украины. Скандальный политик объяснил свои действия странно: говорит якобы "делал селфи".

Затем Шуфрич уехал из Украины якобы для лечения ребенка. В ноябре Шуфрич оказался среди членов НОК, но после общественного давления написал заявление, где сдал полномочия.

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