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РФ увеличила количество дронов во время атак: в ВСУ назвали цели, которые для россиян в приоритете

Враг оставляет в приоритете удары по портовой инфраструктуре.

сегодня, 15:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупанты в разы увеличили интенсивность атак БПЛА. Инфраструктура портов для россиян в приоритете. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

РФ увеличила количество дронов во время атак: в ВСУ назвали цели, которые для россиян в приоритете

Удары дронов. Фото из открытых источников

Спикер отметила, россияне сделал ставку на плотную тактику дроновых атак, чтобы не давать возможности отдохнуть ПВО и украинцам. Все познается в сравнении. Если раньше враг применял 25 беспилотников, то уже сегодня страна-агрессора атаковала 38 дронами и это только против Одесской области. В частности, дроны Россия запускает по акватории Черного моря, где приглушается звук, а также вдоль госграниц.


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"Враг мощно увеличил количество дронов для атаки. Это говорит о том, что он оставляет в приоритете удары по портовой инфраструктуре. И этой ночью были поражены стоянки грузового транспорта, который является участником логистической структуры", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты атаковали также и зерно, которое было предназначено для экспорта в рамках "зернового соглашения". Таким образом противник пытается выдавить Украины и рынка зерна, заняв место нашей страны в этой нише.

Читайте также на портале "Комментарии" — битва дронов между Украиной и Россией набирает обороты. В ночь на 10 сентября украинская ПВО уничтожила 26 дронов типа Shahed из 33. В ночь на 6 сентября силами противовоздушной обороны было уничтожено 23 из 33 воздушных целей, причем россияне атаковали ракетами воздушного и наземного базирования, а также дронами-камикадзе. В свою очередь, дроны то и дело атакуют российскую территорию. Причем достаточно эффективно, судя по данным британской разведки, рассказавшей о проблемах, с которым сталкивается РФ из-за ударов беспилотниками. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" об истории, перспективах и угрозах для Украины в сражениях с помощью беспилотников.




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