РФ увеличила количество дронов во время атак: в ВСУ назвали цели, которые для россиян в приоритете

Российские оккупанты в разы увеличили интенсивность атак БПЛА. Инфраструктура портов для россиян в приоритете. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Удары дронов. Фото из открытых источников

Спикер отметила, россияне сделал ставку на плотную тактику дроновых атак, чтобы не давать возможности отдохнуть ПВО и украинцам. Все познается в сравнении. Если раньше враг применял 25 беспилотников, то уже сегодня страна-агрессора атаковала 38 дронами и это только против Одесской области. В частности, дроны Россия запускает по акватории Черного моря, где приглушается звук, а также вдоль госграниц.

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"Враг мощно увеличил количество дронов для атаки. Это говорит о том, что он оставляет в приоритете удары по портовой инфраструктуре. И этой ночью были поражены стоянки грузового транспорта, который является участником логистической структуры", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты атаковали также и зерно, которое было предназначено для экспорта в рамках "зернового соглашения". Таким образом противник пытается выдавить Украины и рынка зерна, заняв место нашей страны в этой нише.

Читайте также на портале "Комментарии" — битва дронов между Украиной и Россией набирает обороты. В ночь на 10 сентября украинская ПВО уничтожила 26 дронов типа Shahed из 33. В ночь на 6 сентября силами противовоздушной обороны было уничтожено 23 из 33 воздушных целей, причем россияне атаковали ракетами воздушного и наземного базирования, а также дронами-камикадзе. В свою очередь, дроны то и дело атакуют российскую территорию. Причем достаточно эффективно, судя по данным британской разведки, рассказавшей о проблемах, с которым сталкивается РФ из-за ударов беспилотниками. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" об истории, перспективах и угрозах для Украины в сражениях с помощью беспилотников.



