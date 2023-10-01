Итоги последней недели сентября: почему внимание было приковано к США – что стало главным

Сентябрь, в котором смешались и радости, и горести, в котором у Украины были и победы, и поражения на разных фронтах, отошел в прошлое. Начался октябрь, полный надежд и опасений. Но "Комментарии" традиционно анализируют события уходящей недели – последней недели сентября – в ракурсе российско-украинской войны, наших удач и неудач на всех фронтах (военный, внутриполитический, внешнеполитический, экономический).
США. Фото: из открытых источников
В центре внимания была битва за бюджет в США
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что наиболее важные для нашей страны финансово-экономические, оборонные итоги прошедшей недели можно разделить на внешние и внутренние.
"Если говорить о внешних, мы все пристально следили за битвой за бюджет в США
, где возникли риски "Шатдауна". На данный момент известно, что приняли временный, 45-дневный бюджет, где, к сожалению, не прописано финансирование Украины. Хорошо, что в течение полутора месяцев работа госорганов США не будет заблокирована, что продолжатся поставки нам вооружений, другой помощи по линии предыдущего финансирования. Надеюсь, урегулируются и вопросы перспективного финансирования Украины. По крайней мере, соответствующие посылы Белым домом делаются".
Что касается событий внутри Украины, важным эксперт называет неанонсированный визит генсека НАТО Йенса Столтенберга, который во время совместного выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским дал понять, что поддержка нашей страны не ослабнет. Кроме того, Киев посетили министры обороны Франции, Великобритании, Словакии, напоминает Алексей Плотников.
А в последний день сентября на первом Международном форуме оборонных индустрий в Киеве было заявлено о формировании консорциума по оборонной промышленности.
"Производить и ремонтировать военную технику, вооружения будут теперь на территории Украины, – отмечает эксперт. – В мероприятии приняли участие десятки представителей оборонной промышленности из Турции, из ряда европейских стран. Подписаны соответствующие протоколы о намерениях. Теперь следует воплотить это в дела. Что крайне важно и для нынешнего – военного – состояния, и для поствоенного".
Важным событием стало создание Альянса оборонных индустрий
Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина самым неприятным на уходящей неделе называет принятие промежуточного бюджета конгрессом США. Бюджета, в котором отсутствует помощь Украине.
"РосСМИ радостно раструбили эту новость как большую победу и показатель того, что от Украины, наконец-то, устали. Однако мы должны понимать, что результат голосования в Конгрессе – это, прежде всего, внутриполитическая борьба между демократами и республиканцами за судьбу Дональда Трампа и снятие с него обвинений
. Помощь Украине – лишь предмет торга. Более того, в официальном заявлении Белого дома сказано, что останавливать поддержку Украине ни в коем случае нельзя. Из этого следует, что в долгосрочном бюджете помощь будет присутствовать. А пока США могут использовать "остатки", а это порядка 7 миллиардов долларов, неизрасходованных в 2022 и 2023 финансовых годах", – отмечает эксперт.
Еще одним важным событием она считает создание Альянса оборонных индустрий и проведение в Киеве первого международного форума в рамках данного проекта.
"Альянс уже объединил 252 компании, занимающихся производством военной техники в более чем 30 странах. У этого события уже есть практические результаты, а именно подписание договоров и меморандумов о совместном производстве вооружения, обмене технологиями и поставках комплектующих. В долгосрочной перспективе Украина получит большую военно-техническую автономность, возможность самостоятельного производства систем ПВО и дальнобойных ракет, которых сейчас очень не хватает для нанесения ударов по военным целям на территории РФ. Так же было заявлено о создании в Украине первого в мире флота морских дронов. Это не просто не имеющая аналогов инновация, но и событие, которое изменит все классические правила ведения войны и выведет украинскую армию в топ армий мира. К этим событиям также хочется добавить приятный бонус в виде инвестиции 100 миллиона долларов турецкой компании Baykar в строительство завода по производству БПЛА, сервисного центра и открытие головного офиса в Украине", – акцентирует Анна Малкина.
Еще одним важным событием недели она считает список реформ, который Украина получила от США – и которые нужно реализовать в ближайшие полтора года.
"Сам по себе список не содержит никаких новаций, – поясняет политолог. – Все эти требования Украина получала и ранее в рамках евроинтеграционного процесса и сотрудничества с МВФ. Однако в данном случае речь идет о конкретных сроках, в течение которых нужно показать результат. В фокусе внимания, конечно же, коррупция, с которой в Украине дела, мягко говоря, не очень. И от решения этой проблемы сейчас зависит не только перспектива вступления в ЕС и НАТО, но и объемы военно-экономической помощи от стран Запада. Поэтому отсутствие реформ или их имитация поставит под угрозу само существование Украины. Хотелось бы верить, что в этот раз пресловутой политической воли у государства хватит".
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