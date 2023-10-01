Итоги последней недели сентября: почему внимание было приковано к США – что стало главным

Сентябрь, в котором смешались и радости, и горести, в котором у Украины были и победы, и поражения на разных фронтах, отошел в прошлое. Начался октябрь, полный надежд и опасений. Но "Комментарии" традиционно анализируют события уходящей недели – последней недели сентября – в ракурсе российско-украинской войны, наших удач и неудач на всех фронтах (военный, внутриполитический, внешнеполитический, экономический).

США. Фото: из открытых источников

В центре внимания была битва за бюджет в США

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что наиболее важные для нашей страны финансово-экономические, оборонные итоги прошедшей недели можно разделить на внешние и внутренние.

где возникли риски "Шатдауна". На данный момент известно, что приняли временный, 45-дневный бюджет, где, к сожалению, не прописано финансирование Украины Хорошо, что в течение полутора месяцев работа госорганов США не будет заблокирована, что продолжатся поставки нам вооружений, другой помощи по линии предыдущего финансирования. Надеюсь, урегулируются и вопросы перспективного финансирования Украины. По крайней мере, соответствующие посылы Белым домом делаются". "Если говорить о внешних, мы все пристально следили за битвой за бюджет в США

Что касается событий внутри Украины, важным эксперт называет неанонсированный визит генсека НАТО Йенса Столтенберга, который во время совместного выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским дал понять, что поддержка нашей страны не ослабнет. Кроме того, Киев посетили министры обороны Франции, Великобритании, Словакии, напоминает Алексей Плотников.

А в последний день сентября на первом Международном форуме оборонных индустрий в Киеве было заявлено о формировании консорциума по оборонной промышленности.

"Производить и ремонтировать военную технику, вооружения будут теперь на территории Украины, – отмечает эксперт. – В мероприятии приняли участие десятки представителей оборонной промышленности из Турции, из ряда европейских стран. Подписаны соответствующие протоколы о намерениях. Теперь следует воплотить это в дела. Что крайне важно и для нынешнего – военного – состояния, и для поствоенного".

Важным событием стало создание Альянса оборонных индустрий

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина самым неприятным на уходящей неделе называет принятие промежуточного бюджета конгрессом США. Бюджета, в котором отсутствует помощь Украине.

Помощь Украине – лишь предмет торга. Более того, в официальном заявлении Белого дома сказано, что останавливать поддержку Украине ни в коем случае нельзя. Из этого следует, что в долгосрочном бюджете помощь будет присутствовать. А пока США могут использовать "остатки", а это порядка 7 миллиардов долларов, неизрасходованных в 2022 и 2023 финансовых годах", – отмечает эксперт. "РосСМИ радостно раструбили эту новость как большую победу и показатель того, что от Украины, наконец-то, устали. Однако мы должны понимать, что результат голосования в Конгрессе – это, прежде всего, внутриполитическая борьба между демократами и республиканцами за судьбу Дональда Трампа и снятие с него обвинений

Еще одним важным событием она считает создание Альянса оборонных индустрий и проведение в Киеве первого международного форума в рамках данного проекта.

в строительство завода по производству БПЛА, сервисного центра и открытие головного офиса в Украине", – акцентирует Анна Малкина. "Альянс уже объединил 252 компании, занимающихся производством военной техники в более чем 30 странах. У этого события уже есть практические результаты, а именно подписание договоров и меморандумов о совместном производстве вооружения, обмене технологиями и поставках комплектующих. В долгосрочной перспективе Украина получит большую военно-техническую автономность, возможность самостоятельного производства систем ПВО и дальнобойных ракет, которых сейчас очень не хватает для нанесения ударов по военным целям на территории РФ. Так же было заявлено о создании в Украине первого в мире флота морских дронов. Это не просто не имеющая аналогов инновация, но и событие, которое изменит все классические правила ведения войны и выведет украинскую армию в топ армий мира. К этим событиям также хочется добавить приятный бонус в виде инвестиции 100 миллиона долларов турецкой компании Baykar

Еще одним важным событием недели она считает список реформ, который Украина получила от США – и которые нужно реализовать в ближайшие полтора года.

"Сам по себе список не содержит никаких новаций, – поясняет политолог. – Все эти требования Украина получала и ранее в рамках евроинтеграционного процесса и сотрудничества с МВФ. Однако в данном случае речь идет о конкретных сроках, в течение которых нужно показать результат. В фокусе внимания, конечно же, коррупция, с которой в Украине дела, мягко говоря, не очень. И от решения этой проблемы сейчас зависит не только перспектива вступления в ЕС и НАТО, но и объемы военно-экономической помощи от стран Запада. Поэтому отсутствие реформ или их имитация поставит под угрозу само существование Украины. Хотелось бы верить, что в этот раз пресловутой политической воли у государства хватит".

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